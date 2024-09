Caixa Econômica Federal investirá R$ 160 milhões em patrocínio ao COB até 2028

Entre os jogos que serão contemplados com o apoio da instituição estão os Jogos Olímpicos de Los Angeles

A Caixa Econômica Federal revelou um investimento significativo de R$ 160 milhões em patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), nesta terça-feira (17). Este aporte tem como meta impulsionar o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no país até o final de 2028, englobando os Jogos Olímpicos de Los Angeles. A assinatura do contrato ocorreu na presença de atletas olímpicos, como Caio Bonfim (atletismo) e Rafael Silva (judô) e líderes de confederações esportivas.

O foco do patrocínio é promover a melhoria dos resultados esportivos, além de descobrir novos talentos e estimular a prática de atividades esportivas. Entre os eventos que fazem parte deste ciclo estão os Jogos Pan-Americanos da Juventude, os Jogos Sul-Americanos e os Jogos Olímpicos de Inverno, programados para 2026.

Desde 1970, a Caixa tem destinado 10% da arrecadação da Loteria Esportiva para o futebol. Nos últimos 20 anos, a instituição investiu mais de R$ 700 milhões em várias modalidades esportivas, demonstrando um compromisso contínuo com o desenvolvimento do esporte no Brasil.

