Caixa libera empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil; veja como solicitar

Modalidade terá prazo de 24 meses, taxa de 3,45% ao mês e parcelas mínimas de R$ 15

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Caixa, o crédito será realizado na mesma conta em que o cliente recebe o benefício social



A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira, 11, o Consignado Auxílio, empréstimo vinculado ao Auxílio Brasil, programa social de transferência de renda, e ao Benefício da Prestação Continuada (BPC). A modalidade será destinada para clientes que possuem os benefícios ativos e recebendo a mais de 90 dias. Entre as regras para o empréstimo está a prestação máxima de até 40% do benefício base, prazo de 24 meses, taxa de juros de 3,45% ao mês e parcelas mínimas de R$ 15. Segundo a Caixa, o crédito será realizado na mesma conta em que o cliente recebe o benefício social e as prestações serão debitas diretamente dos pagamentos mensais. Ou seja, o valor de cada parcela será automaticamente descontado das transferências mensais. Para fazer a solicitação o cliente deve acessar o aplicativo Caixa Tem, escolher a opção “Empréstimos”, clicar em “Simular e Contratar” e depois “Empréstimo Consignado“.

A contratação do Consignado Auxílio também pode ser feita em lotéricas, correspondentes do banco e agências da Caixa Econômica. Nesta segunda-feira, 10, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, publicou nas redes sociais sobre o início da modalidade de empréstimo. “Muita conscientização para renegociarem dívidas e para os que são autônomos e informais”, escreveu Marques, em storie no Instagram. Além da Caixa, outros 11 bancos começam a realizar os empréstimos consignados do Auxílio Brasil e do Benefício da Prestação Continuada (BPC), como Crefisa, Safra, Zema Crédito, Agibank, Banco Pan, entre outros.