Homem fatura R$ 23 mil fingindo estar grávido nas redes sociais

Simon Henderson vende fotos e vídeos no OnlyFans e realiza fantasias sexuais sobre gravidez masculina

Reprodução/site/DailyStar/Simon Henderson/SWNS



Simon Henderson, 48 anos, também conhecido como “The Belly King” faturou mais de quatro mil libras (aproximadamente R$ 23 mil) vendendo fotos e vídeos fingindo estar grávido no OnlyFans. O homem, que trabalha como bancário, consegue deixar sua barriga iguala de uma gestante e vem chamando atenção em sua conta, até mesmo despertando fantasias sexuais sobre gravidez masculina. Ao todo, ele já vendeu 180 vídeos e 277 imagens, mas ressalta que os conteúdos não são pornográficos. Em entrevista ao portal britânico Daily Star, ele contou que atende a vários fetiches, incluindo “MPREG”, que significa gestação em homens. “Mpreg é a ideia de um homem estar grávido e experimentar isso. Eu faço vídeos alegres e divertidos sobre estar grávida, gemendo sobre isso, falando sobre isso e vídeos de mim fingindo dar à luz”, relatou. Simon tem mais de 80 fãs regulares que se inscrevem em seu conteúdo OnlyFans mensalmente. O bancário conta que só começou no canal em janeiro após deixar sua esposa e filhos quando seu casamento acabou. Atualmente ele mora em uma acomodação alugada, mas ainda paga metade da hipoteca. Com os vídeos ele passou a gerar uma renda. “Em vez de postar vídeos de barriga por diversão, eu precisava gerar uma renda – então tive que seguir esse caminho”, relatou. “Ganho em média cem libras por semana, mas é o suficiente para me manter, pois aumenta meu dinheiro”, acrescentou. Simon afirma que sem o OnlyFans ele teria afundado porque estava gastando mais do que ganhava com as despesas.