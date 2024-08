Caixa paga último lote do abono do PIS/Pasep nesta quinta

Nascidos em novembro e dezembro vão ser os beneficiados; ao todo, serão pagos R$ 4,3 bilhões

A partir desta quinta-feira (15), nascidos em novembro e dezembro passam a receber o lote do abono salarial do PIS/Pasep pagos pela Caixa Econômica Federal e o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Ao todo, mais de quatro milhões de trabalhadores serão beneficiados com o pagamento, que pode chegar a um salário mínimo, de R$ 1.412. O valor total é calculado tendo como base o número de meses trabalhados no ano-base de pagamento, que é 2022. Ao todo, serão pagos R$ 4,3 bilhões e os beneficiários têm até dia 27 de dezembro deste ano para fazer a retirada. A quantia será depositada diretamente na conta daqueles que são clientes da Caixa e do Banco do Brasil, os demais precisam sacar nas agências bancárias ou caixas eletrônicos. Moradores do Rio Grande do Sul, nascidos em julho e dezembro, tiveram o abono salarial antecipado por causa da tragédia que deixou parte do estado tomado pela água.

Valor do abono salarial do PIS/Pasep

Mês Valor

1 118

2 235

3 353

4 471

5 588

6 706

7 824

9 1.059

10 1.177

1 1 1.294

12 1.412