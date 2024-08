Governo federal planeja realização de novo ‘Enem dos Concursos’ em 2025

Informação foi divulgada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck

Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil De acordo com a ministra Esther Dweck, entre o final deste ano e o início do próximo, o governo planeja autorizar a convocação de excedentes



O governo federal está considerando a realização de uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmante chamado de “Enem dos Concursos”, em agosto de 2025. A informação foi divulgada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que também anunciou a criação de aproximadamente 14 mil novas vagas para o serviço público em diversas instituições federais. De acordo com Dweck, entre o final deste ano e o início do próximo, o governo planeja autorizar a convocação de excedentes e abrir novas oportunidades em setores que ainda não foram atendidos. A expectativa é que o total de vagas disponíveis no funcionalismo público atinja 21 mil, ajudando a compensar a saída de cerca de 70 mil servidores federais desde 2016.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ministra ressaltou a importância de os candidatos ao CNU conferirem os locais de prova, especialmente em função das alterações que ocorreram devido a adiamentos. Ela também tranquilizou os participantes ao afirmar que uma possível greve de servidores do Inep não deve impactar a realização do concurso, programado para este domingo (18). Essas iniciativas fazem parte de um esforço do governo para fortalecer o quadro de servidores públicos e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população. A criação de novas vagas e a convocação de excedentes são medidas que visam atender à demanda por profissionais qualificados em diversas áreas do setor público.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA