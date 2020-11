Caixa realiza neste domingo pagamento de auxílio emergencial para nascidos em janeiro

No total, 157,5 mil receberão R$ 103,6 milhões referentes às parcelas de R$ 600; os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas da extensão do benefício, de R$ 300

A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo, 22, o pagamento de R$ 1,1 bilhão do auxílio emergencial para 3,4 milhões de brasileiros nascidos em janeiro do ciclo 5. Desse total, 157,5 mil receberão R$ 103,6 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas da extensão do benefício, de R$ 300. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo Aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas. No total, serão quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso de mães solo chefes de família, R$ 600.

Saques e transferências para quem recebe o crédito neste domingo serão liberados a partir do dia 19 de dezembro. Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP, terão direito a continuar recebendo o benefício. A movimentação do valor poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências. Logo após o crédito dos valores, será possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas através da opção “Pagar na Lotérica” do Caixa Tem.