Caixa troca dois vice-presidentes e altera estrutura de governança

Nova presidente do banco tem feito mudanças após acusações de assédio contra o antecessor

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa Econômica Federal tenta garantir governança



A Caixa Econômica Federal realizou mudanças em sua estrutura de governança. A principal alteração é que a corregedoria do banco passará a ser vinculada diretamente ao Conselho de Administração, não à presidência da Caixa, como divulgado em um comunicado na noite desta segunda, 18. Segundo a instituição, a meta é “reforçar a autonomia e a isonomia de atuação da corregedoria”. Outra mudança é que algumas áreas serão fundidas e vice-presidentes serão alteradas. No fim de junho, Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa após ser acusado de assédio sexual e moral por funcionárias; ele nega as acusações. Daniella Marques Consentino assumiu o cargo e prometeu mudanças.

Serão fundidas as áreas de Estratégia e Pessoas e de Logística e Operações, hoje ocupadas por Maria Letícia de Paula Macedo e por Antonio Carlos Ferreira, respectivamente. Elas darão origem a uma nova vice-presidência, a de Gestão Corporativa, que será ocupada por Danielle Calazans. Júlio César Volpp Sierra se tornará vice-presidente da Rede Varejo. Tanto Calazans quanto Sierra eram funcionários da Caixa. Camila de Freitas Aichinger deixa o cargo de vice-presidente da Rede de Varejo e Antonio Carlos Ferreira de Sousa, o de vice-presidente de Logística e Operações. Ambos voltam a compor o quadro de empregados do banco. Também será criada uma vice-presidência de Sustentabilidade e Empreendedorismo, para fortalecer a atuação da instituição nas duas áreas, mas o comunicado não informa quem ocupará a cadeira.