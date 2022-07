Ministro de Minas e Energia é nomeado para conselho de Itaipu

Exoneração aconteceu a pedido do próprio Rodrigo Limp Nascimento e o mandato do novo conselheiro vai até 16 de maio de 2024

Caio Coronel/Itaipu/Agência Brasil Usina de Itaipu



O presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou Rodrigo Limp Nascimento do Conselho da Hidrelétrica de Itaipu Binacional e escolheu o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para ser o substituto. A exoneração aconteceu a pedido do próprio Rodrigo. A barragem de Itaipu fica localizada no rio Paraná, que faz parte da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O mandato do novo conselheiro vai até 16 de maio de 2024. O conselho de Itaipu é composto por 12 pessoas: seis indicados pelo governo brasileiro e seis pelo governo paraguaio.

O ex-ministro Bento Albuquerque também foi nomeado para o conselho durante sua gestão no Ministério de Minas e Energia. Com a privatização da Eletrobras a Usina de Itaipu não está mais subordinada pela empresa e faz parte de uma nova estatal, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional.

*Com informações da repórter Marília Sena