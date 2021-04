Caixa vai antecipar calendário de saque do auxílio emergencial; veja novas datas

Mudança adianta em até 15 dias a data prevista anteriormente para alguns beneficiários; presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que alteração foi feita a pedido de Bolsonaro

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Calendário de saque do auxílio sofreu alterações



Em live transmitida ao lado do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 15, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, anunciou que o calendário de saques da segunda rodada do auxílio emergencial, previsto para ser iniciado no dia 4 de maio e finalizado até 4 de junho, será adiantado. Agora, os beneficiários poderão sacar o dinheiro a partir do dia 30 de abril e até o dia 17 de maio, a depender da data de nascimento. A mudança adianta em até 15 dias a previsão de saque para alguns dos brasileiros e, segundo Guimarães, foi feita após pedido do presidente. Até o momento, o adiantamento do saque só é previsto para a primeira das quatro parcelas do auxílio. Não há previsão para que as outras sejam atingidas.

A mudança no calendário deve ser publicada oficialmente na sexta-feira, 15. Durante a live, Bolsonaro reconheceu que o dinheiro distribuído neste ano, que varia entre R$ 150 e R$ 375, é pouco e pediu que os brasileiros solicitassem mais distribuição de renda aos governadores dos Estados nos quais eles moram, apontados por ele como culpados pela crise. “Quem tirou o seu emprego foi o seu governador. Fechando tudo, obrigando a ficar em casa, destruindo milhões de empregos no Brasil”, disse. Segundo o calendário atual do auxílio emergencial, a segunda parcela poderá ser sacada a partir de 8 de junho, a terceira a partir de 13 de julho e a quarta a partir de 13 de agosto. Veja como as datas de pagamento ficam com a mudança:

Confira o calendário:

Saque para nascidos em janeiro: 30 de abril

Saque para nascidos em fevereiro: 3 de maio

Saque para nascidos em março: 4 de maio

Saque para nascidos em abril: 5 de maio

Saque para nascidos em maio: 6 de maio

Saque para nascidos em junho: 7 de maio

Saque para nascidos em julho: 10 de maio

Saque para nascidos em agosto: 11 de maio

Saque para nascidos em setembro: 12 de maio

Saque para nascidos em outubro: 13 de maio

Saque para nascidos em novembro: 14 de maio

Saque para nascidos em dezembro: 17 de maio