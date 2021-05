Câmara aprova texto-base de MP que viabiliza desestatização da Eletrobras

Texto foi aprovado por 313 votos a favor e 166 contra em votação realizada na noite desta quarta-feira, 19

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Depois da aprovação, deputados analisaram destaques



A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da Medida Provisória 1031/21, que viabiliza a desestatização da Eletrobras, empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia que responde por cerca de 30% da energia gerada no Brasil. Ao todo, o texto foi aprovado por 313 votos a favor e 166 contra em votação realizada na noite desta quarta-feira, 19. Depois de aprovar o texto-base, os parlamentares começaram a analisar os destaques apresentados para tentar modificar o texto do deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da MP. O modelo prevê a emissão de novas ações da Eletrobras que serão vendidas no mercado sem a participação da empresa, o que resultaria na perda de controle acionário de voto que é mantido atualmente pela União.