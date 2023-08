Câmara deve barrar despesa adicional de R$ 32 bi e taxação de offshores, diz Lira

Propostas do governo para arcabouço fiscal e IR passarão por alterações dos parlamentares antes de serem votadas, afirmou o presidente da Casa

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)



Antes de levar pautas econômicas prioritárias para o governo a votação nesta semana, a Câmara dos Deputados deve fazer alterações importantes nos projetos, afirmou o presidente da Casa, Arthur Lira (PP). Em jantar na noite desta segunda-feira, 22, em Brasília, Lira disse que “dificilmente” serão mantidas todas as alterações feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, que tem votação prevista para quarta-feira, 23. Um dos pontos que devem ser barrados é uma despesa adicional de R$ 32 bilhões prevista pelo governo, afirmou. As declarações foram dadas em evento promovido pelo portal Poder360 na capital federal. Uma reunião com técnicos a partir das 11h desta terça, 22, deve definir o texto final do arcabouço.

Já sobre a Medida Provisória (MP) para redução do Imposto de Renda, Lira adiantou que os deputados pretendem barrar a taxação de aplicações no exterior, as ‘offshores’. Caberá à equipe econômica definir outra fonte de receita para a mudança da tabela do IR, uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Compensação é problema do governo”, disse Lira. O presidente da Câmara ainda ressaltou que a maioria dos parlamentares se opõe ao formato de uma MP para a pauta e critica a falta de discussão prévia com os congressistas.