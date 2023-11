Campos Neto diz que, ‘independentemente das dificuldades, é importante insistir na manutenção da meta fiscal’

Presidente do Banco Central indicou que o governo pode obter receitas com algumas correções de distorções e que existe uma diferença grande entre a previsão do mercado e a meta

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta sexta-feira, 17, a necessidade do governo federal trabalhar para cumprir a meta fiscal estabelecida para 2024. A declaração ocorre após o Executivo afirmar que não haviam plano de mudar a persecução do déficit zero. “Independentemente das dificuldades, é importante insistir na manutenção da meta fiscal”, afirmou Campos Neto durante um seminário promovido pelos jornais Valor Econômico e O Globo. O presidente do BC pontuou que existe possibilidade do governo obter receitas com algumas correções de distorções e que existe uma diferença grande entre a previsão do mercado e a meta do governo.

Como a Jovem Pan mostrou, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, disse que não há qualquer iniciativa do governo em alterar a meta fiscal para 2024. A informação já havia sido divulgada pelo deputado Danilo Forte (União-CE), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “O primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Deixamos isso explícito. Não existe qualquer e não vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal. O governo acredita que nesse momento o nosso foco tem que estar concentrado nas medidas que melhoram a arrecadação do país, fazem justiça tributária no país, e o esforço em combater qualquer pauta que desorganize o orçamento público do país”, declarou.