Prefeitura do Rio entra em alerta com onda de calor e anuncia super-radar para monitorar clima

Novo sistema de alertas, detector de raios e uma parceria com a Nasa para poder antecipar possíveis deslizamentos e enchentes também fazem parte da Operação Verão 23/24

Reprodução/Jovem Pan News Eduardo Paes (PSD) apresentou a Operação Verão 23/24



A onda de calor que atingiu o Brasil nesta semana aumentou o nível de preocupação das autoridades da cidade do Rio de Janeiro. Além das altas temperaturas, a expectativa de um verão chuvoso fez com que a Prefeitura anunciasse um pacote de medidas, a Operação Verão 23/24, que conta com investimentos em diversas iniciativas. O município vai começar a trabalhar com o que chamou de um super-radar, o maior da América Latina, capaz de detectar grandes aglomerações de nuvens e avaliar perspectivas de chuva forte e granizo. Um detector de raios também faz parte das iniciativas da Operação e uma parceria com a Nasa (agência espacial estadunidense), que desenvolveu no Rio o primeiro modelo global de análise de risco de deslizamentos, também está sendo firmada para poder prevenir desastres climáticos na capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes (PSD) falou sobre a força-tarefa para minimizar os impactos das chuvas nesta quinta-feira, 16: “Esses efeitos climáticos severos, cada vez mais frequentes, exigem também uma participação mais ativa da população. Portanto, é fundamental conhecer as medidas que cada um pode tomar e como colaborar no caso em que eventos climáticos mais dramáticos aconteçam na cidade do Rio de Janeiro”.

Outra iniciativa adotada pela Prefeitura é uma nova forma de comunicar os alertas meteorológicos do município. Até então, o poder municipal trabalhava com nomenclaturas como “estado de normalidade”, “mobilização”, “alerta” e “alerta máximo”. A partir de agora, foi estabelecido um sistema de números de 1 (situação de normalidade) a 5 (situação extrema) e cores (verde e roxo). O objetivo da Prefeitura é alertar melhor a população para ocorrências provocadas por fenômenos meteorológicos, como o calor e as chuvas. A ideia é que o tempo de resposta da população aos alertas seja menor com o novo sistema.

