Campos Neto é escolhido como melhor líder bancário da América Latina

Premiação reconheceu o trabalho do economista e sua postura em relação à política monetária em tempos de crise

Gerdan Wesley/Estadão Conteúdo Campos Neto assumiu o Banco Central em 2019



Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto foi eleito o melhor gestor a frente de um bancos centrais da América Latina, segundo a premiação Latin Finance Banks of the Year Awards. A publicação ressaltou sua postura em relação à política monetária em tempos de crise, seu empenho em modernizar e digitalizar os processos bancários e também suas habilidades de comunicação. Analistas financeiros que nomearam o economista brasileiro celebraram a forma como ele lidou com os impactos econômicos causados por grandes eventos globais como a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e também o aperto fiscal mundial. Campos foi elogiado pela forma como se comunicou com o mercado durante essas crises, o que aumentou a credibilidade do Banco Central e confiança na estabilidade econômica do país. Senso de liderança e um bom conhecimento dos mecanismos do mercado brasileiro também foram citados como diferenciais da gestão do economista.

Em ocasiões anteriores, Roberto Campos Neto avaliou que aumentar os juros foi fundamental para que o país não entrasse em recessão com a inflação elevada como está. “A gente iniciou um processo de subida, iniciou um processo de subida rápido, consistente. A gente surpreendeu o mercado, em termos de se falar mais forte durante várias reuniões no começo do ciclo, então, como o Brasil tem um pouco mais de indexação inflacionária, como o Brasil tem um histórico de inflação maior, a gente sempre navega evitando cometer o erro de fazer de menos, porque a gente sabe que quando foi feito de menos depois se pagou com uma recessão muito grande”, disse. Campos Neto defendeu as medidas do governo para baixar preços e pontuou que o Banco Central continua atuante para trazer a inflação para dentro da meta, de 3% ano, de acordo com o Conselho Monetário Nacional. “A gente tem uma meta, a gente quer fazer a convergência da meta, a gente entende que esse sistema é importante, que a estabilidade de preço é importante para a decisão de investimentos de longo prazo. A gente não acha que a batalha está ganha, não acha que é para comemorar”, finalizou.