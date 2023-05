Campos Neto pede ‘reformas estruturais’ para Banco Central baixar juros

Presidente do órgão falou sobre as chances do órgão iniciar ciclo de diminuição da taxa Selic

Raphael Ribeiro/BCB Roberto de Oliveira Campos Neto é o atual presidente do Banco Central do Brasil



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou nesta sexta-feira, 19, de um evento promovido pelo órgão e falou sobre as condições financeiras e monetárias do país para que o Bacen baixe a taxa de juros, que atualmente encontra-se em 13,75%. Segundo o executivo, o Brasil precisa de reformas estruturais para que a Selic inicie seu ciclo de baixa já que os últimos governos foram na direção oposta de nações emergentes, que trabalharam em torno de reformas. “Passamos muito tempo falando sobre a Selic [taxa básica de juros], se ela vai subir ou descer, mas quando olhamos à frente, precisamos focar no fato de que precisamos de reformas estruturais. Quando eu vejo todas as reformas que estão sendo feitas em países emergentes, vejo que aqui não fizemos quase nada de movimentações nesse sentido. E precisamos fazer algo, porque esse endividamento, a taxa neutra mais alta e o crescimento baixo não são bons para o Brasil”, pontuou. No local, onde estavam presentes representantes de Bancos Centrais de outros países, a pauta do evento foi a necessidade de estabilidade financeira aliada a estabilidade de preços. Desde o início do governo Lula, Campos Neto foi pressionado a baixar a taxa de juros e foi acusado pelo presidente da República de ter “compromisso com o outro governo” e de agir como “se soubesse mais do que 215 milhões de brasileiros”.