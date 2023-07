Campos Neto vai ajudar? Expectativa de Selic a 13,25% em agosto pode fazer essas ações terem multiplicação de até 5 vezes; conheça

Expectativa de queda da taxa de juros abre espaço para bull market na Bolsa, e analistas apontam quais papéis mais podem se beneficiar

wirestock/Freepik Com corte da Selic previsto para o mês de agosto, analistas esperam que a Bolsa brasileira vivencie um "bull market"



Um cenário econômico e político mais favorável abriu espaço para as ações brasileiras passarem por um rali na Bolsa nas últimas semanas. Com dados de inflação abaixo das expectativas do mercado e a expectativa do início do corte de juros, o Ibovespa (principal índice da bolsa) decolou 7,5% este mês, enquanto o dólar recuou para R$ 4,80. Além disso, o novo arcabouço fiscal traz avanços, embora não seja perfeito para o mercado, e o Congresso deu uma sinalização positiva de que vai impedir qualquer tipo de movimentação mais radical à esquerda.

Tudo isso permitiu que houvesse uma primeira “pernada” de alta na Bolsa, fazendo com que algumas ações tivessem valorizações de mais de 100% nos últimos dias. Mas, para alguns analistas, tudo isso pode ser apenas o começo de um movimento bem mais expressivo. Afinal, o corte da Selic ainda nem começou e está previsto para o mês de agosto. Com ele, os analistas esperam que a Bolsa brasileira vivencie um “bull market”. Esse é um fenômeno natural e cíclico, isto é, que tende a se repetir regularmente. Ele nada mais é do que uma alta generalizada dos ativos listados na Bolsa, que tendem a passar por valorizações bastante expressivas durante um determinado período. Porém, para que ele aconteça, é necessário que se formem uma série de condições político-econômicas favoráveis. Algumas delas já foram mencionadas aqui: inflação controlada, regra fiscal definida, previsibilidade dos planos do governo…

Mas o ingrediente principal, que pode mudar o jogo para quem investe em ações, ainda está faltando: a concretização da queda dos juros. Na última ata do Copom, órgão do Banco Central que tem Roberto Campos Neto como membro, foi sinalizado que o corte da Selic deve se iniciar no mês de agosto. Para Felipe Miranda, CEO da Empiricus Research, a perspectiva é de que haja uma queda de 50 pontos-base na próxima reunião, resultando numa Selic a 13,25% ao ano. E, quando isso acontecer, as ações que melhor poderão surfar essa segunda “pernada” de alta da bolsa são as small caps.

As ações que ninguém está vendo e que podem ter multiplicação de até 5 vezes

Essa não é a primeira vez que a Bolsa brasileira sinaliza um bull market. Se olharmos para o histórico dos últimos 29 anos, veremos que esse movimento já se repetiu muitas vezes. Em alguns momentos pontuais da história, algumas ações puderam entregar lucros de até 25.858% graças a esse movimento cíclico da bolsa. Isso foi possível no bull market de 2016, por exemplo, para quem investiu nas ações do Magazine Luiza (MGLU3).

Com essa ação, foi possível fazer um investimento de R$ 1 mil se transformar em R$ 259.580. E, com um aporte de R$ 4 mil, seria possível se tornar milionário. Mas para você não dizer que esse foi um caso isolado, trago aqui outros exemplos de ações que tiveram valorizações expressivas com os bull markets da Bolsa. No bull market de 2003, por exemplo, a ação que mais valorizou foi a Fibam (FBMC4), que rendeu 12.459%. Veja o ranking com as 20 maiores valorizações da bolsa neste período:

No bull market seguinte, em 2008, o primeiro lugar ficou com a Telebras (TELB3), que teve um salto de 3.109% no período. Veja:

É claro que todas essas oportunidades já aconteceram, e lucros passados não são garantia de lucros futuros. Só estou te mostrando esses exemplos para que você entenda uma coisa: em um bull market, as maiores valorizações da Bolsa costumam vir de empresas que são completamente desconhecidas. Enquanto alguns investidores insistem em investir em ações de empresas como Banco do Brasil, Petrobras e Vale, são as que estão fora do radar que carregam o maior potencial de valorização nesses períodos. Elas são chamadas de “small caps” e costumam ter menos de R$ 5 bilhões de valor de mercado. Mas é justamente por serem pequenas que têm muito mais espaço para crescer do que as blue chips (grandes empresas). Portanto, mais chance de te fazer ganhar dinheiro.

Mas, mesmo sabendo disso, alguns investidores ainda estão olhando para as ações “erradas”. A maioria das pessoas volta a atenção apenas para as ações mais consolidadas da Bolsa, como Vale, Petrobras, Ambev, Itaú, Banco do Brasil… Não estou dizendo que essas ações são ruins. Na verdade, elas são ótimas. São boas pagadoras de dividendos, têm um histórico louvável na Bolsa e você pode carregá-las na carteira por anos se quiser. Mas, infelizmente, não são elas as ações com o maior potencial em um bull market. Basta pensar que, se uma multiplicação de 5 vezes ou mais acontecesse com alguma dessas empresas, elas poderiam facilmente atingir o PIB brasileiro. Percebe como a conta não fecha? É algo impossível de acontecer.

Por outro lado, com as small caps isso é totalmente possível. Portanto, se você quiser aproveitar o próximo bull market investindo nas ações certas, eu sugiro que dê uma chance para as recomendações dos analistas da Empiricus Research. Eles montaram um plano para buscar multiplicações de até 5 vezes nos próximos 36 meses com algumas ações fora do radar. Esse plano será apresentado aos investidores no dia 17 de julho, para todos aqueles que se inscreverem na lista de interessados disponível no link abaixo.

Gratuito: inscreva-se para conhecer as 11 microcaps que melhor podem surfar o bull market da Bolsa

A equipe de analistas da Empiricus Research “garimpou” a Bolsa brasileira e selecionou 11 microcaps em que enxergam potencial de multiplicação de até 5 vezes com o próximo bull market da bolsa. É claro que uma multiplicação de até 5 vezes é bastante modesta se levarmos em conta que, em bull markets anteriores, algumas ações subiram mais de 20.000%. Mas o objetivo da Empiricus Research não é tentar encontrar os pontos fora da curva. Isso seria muito arriscado e difícil de acertar. Como diz o ditado: “Não coloque todos os ovos na mesma cesta”.

A melhor estratégia para buscar lucros nesse bull market, segundo a casa de análise, é se posicionar em uma lista de ações com potencial multiplicador de capital. Com essas ações na carteira, os analistas acreditam que pessoas comuns podem mudar de vida financeira sem correr riscos desnecessários e com uma perspectiva de ganhos possíveis, ancorada em análises bem fundamentadas. Portanto, se essa oportunidade faz sentido para você, convido-o a se inscrever em uma lista de interessados para conhecer as recomendações deles. Pode ficar tranquilo, pois você não gasta nada para se inscrever e ter mais informações sobre essa oportunidade. Depois, pode decidir se as indicações fazem sentido para o seu patrimônio ou não:

