Essas criptomoedas podem disparar e dar lucro de até US$ 100 mil (Bitcoin não está na lista)

Existe hoje no Brasil uma equipe de especialistas que trabalham exclusivamente garimpando criptos fora do radar capazes de entregar um retorno fora da curva

Freepik Embora as grandes criptomoedas sejam bons investimentos, com elas você tem poucas chances de embolsar um dinheiro que pode mudar sua vida financeira



Se você quer ter a chance de ganhar um bom dinheiro em relativamente pouco tempo com criptomoedas, sua melhor aposta não é investir em Bitcoin e Ethereum. Pouca gente fala sobre isso, mas a verdade é que, embora as grandes criptomoedas sejam bons investimentos, com elas você tem poucas chances de embolsar um dinheiro que pode mudar sua vida financeira para sempre. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o Bitcoin acumula uma valorização de cerca de 10%. Trata-se de um bom retorno, mas nada capaz de mudar sua vida financeira. Se você investisse R$ 5.000 no começo do ano, teria hoje R$ 5.500.

Agora, a situação é bem diferente para quem investiu nas criptomoedas pequenas certas. A criptomoeda KAS, por exemplo, foi capaz de transformar os mesmos R$ 5.000 em R$ 242.950. Isso porque, no mesmo período em que o Bitcoin subiu 10%, essa criptomoeda disparou e acumula, até o dia 15 de junho, uma valorização de 4.759%. E ela não é a única: diversas outras criptomoedas dispararam nos últimos 365 dias, transformando pouco dinheiro em uma modesta fortuna. A criptomoeda INJ, por exemplo, disparou 314%, enquanto outra “nanica”, a RNDR, chegou a disparar 406%. E esses não são casos isolados, ou ainda retornos que existiram mas ninguém pegou.

Veja casos reais de criptomoedas pequenas que criaram milionários

Caso você não saiba, existe hoje no Brasil uma equipe de especialistas que trabalham exclusivamente garimpando criptomoedas fora do radar capazes de entregar um retorno fora da curva. Essa equipe existe desde outubro de 2017 e hoje é comandada pelo analista CNPI Vinícius Bazan. Vale lembrar que, desde a criação da equipe até hoje, o Bitcoin era vendido por cerca de US$ 4.300. Desde então, a criptomoeda acumula uma valorização de 478%. Mas isso não é nada perto das valorizações que esse time conseguiu entregar com outras criptomoedas. No dia 30 de setembro de 2021, no relatório “NFTs: uma nova carteira para uma tese antiga”, Bazan e sua equipe enviaram o seguinte alerta de compra para seus leitores:

Foi um alerta simples de compra: invista nesses ativos digitais, chamados MANA e SAND. Mais fácil do que isso, impossível. O lucro depois desse alerta foi de mais de 1.000%:

Nessas duas recomendações que a equipe enviou, os investidores tiveram a chance de embolsar lucros de +817% e +1.311% em apenas dois meses. O que isso significa na prática?

R$ 400 puderam virar até R$ 5.646;

R$ 1 mil puderam virar até R$ 14.115;

*E R$ 3 mil puderam virar até R$ 42.330.

Criptomoeda recomendada pela equipe virou notícia até da Forbes

Vale reforçar: tudo isso em menos de dois meses. A equipe conseguiu antecipar até mesmo a revista Forbes, que mencionou as duas criptomoedas apenas em novembro. E isso pode ser apenas o começo de algo muito maior. Na opinião de Bazan, chefe do time, as condições que estão postas na mesa hoje acendem um alerta: podemos estar diante de uma nova onda de *multiplicações exponenciais com criptomoedas. E eu vou provar isso para você agora.

Dois argumentos fortes pra você investir nessas criptomoedas

Existem dois motivos que podem deixar os investidores de criptomoedas bastante animados com o futuro próximo — e eu vou explicar ambos rapidamente para você. O primeiro é a provável iminente queda dos juros nos EUA. Caso você não saiba, desde 2021 a inflação disparou ao redor do mundo todo — o que fez os bancos centrais de vários países aumentarem a taxa de juros. Você já deve ter visto essa discussão rolando aqui mesmo, no Brasil. É comum ver sites de notícias publicando decisões sobre a taxa Selic. O banco central dos EUA, o FED, subiu as taxas de juros para o patamar mais alto desde os anos 80, como uma medida extrema de contenção da inflação.

O problema é que, de maneira geral, as taxas de juros altas prejudicam os investimentos de risco, como ações e, principalmente, criptomoedas. Isso porque os investidores institucionais — que têm trilhões de dólares sob custódia e movimentam os preços — ficam com receio de apostar em ativos tão arriscados, sendo que o investimento mais seguro possível — aquele pago pelo governo — está pagando juros bem generosos. Mas isso pode estar prestes a mudar, porque a inflação americana vem dando sinais de desaceleração nos últimos meses. E os últimos dados do CPI (índice de inflação americana), divulgados na última quarta-feira, 14, mostram isso muito bem.

De acordo com o último relatório, os números ainda estão altos — mas podem entrar em uma trajetória de queda. Os principais portais de notícias dos EUA já estão mostrando isso para a população. Só isso já seria um motivo para comemorar. Afinal, quando a taxa de juros deixar de ser um entrave, as criptomoedas terão espaço para *disparar de preço. Mas existe outro motivo que pode deixar os investidores com ainda mais esperança de enriquecer em breve: o halving do Bitcoin.

Halving: atualização programa pode fazer criptomoedas dispararem

O halving nada mais é do que uma atualização do protocolo do Bitcoin que faz a quantidade produzida cair pela metade a cada 4 anos. Ele ocorre para controlar a inflação da criptomoeda. Desde a criação do Bitcoin até agora, todo halving tem sido assim: a produção de bitcoins diminui e, consequentemente, um novo ciclo de valorização começa, principalmente por conta da lei da oferta e da demanda. Repare no gráfico abaixo:

O primeiro halving aconteceu em novembro de 2012. Resultado? O Bitcoin valorizou +8.438% nos 12 meses seguintes. Isso significa que, em apenas 1 ano:

R$ 100 puderam se tornar R$ 8.538;

R$ 1.000 puderam se tornar R$ 85.380;

*E apenas R$ 12.000 puderam se tornar R$ 1.000.000.

Claro, esses ganhos já passaram — e, no mundo dos investimentos, retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Mas é fato: quem conseguiu se antecipar ao halving do Bitcoin quando ele ainda era pouco conhecido, em 2012, teve a chance de se tornar milionário. O importante é que no ano que vem o halving vai acontecer novamente. E aqui vem a grande sacada: *as maiores valorizações costumam ser capturadas por quem investe um ano antes do halving ocorrer. Isso porque o mercado tem o costume de se antecipar aos movimentos futuros para comprar barato e vender mais caro quando o fato se concretizar. Como estamos falando de um evento programado para acontecer, isso fica ainda mais evidente. Por isso os analistas recomendam que os investidores se posicionem sempre um ano antes — nesse caso, em 2023.

O Bitcoin pode subir e essas moedas podem ir ainda mais longe

Tá, mas por que o analista está otimista com a valorização do Bitcoin sendo que ele sequer está na sua carteira para buscar R$ 1 milhão? Muitos não sabem, mas o mercado de criptomoedas possui uma correlação direta com o movimento do Bitcoin. Isto é, quando o Bitcoin sobe, *outras criptomoedas menores sobem ainda mais — e é aí que está a grande oportunidade para buscar fortuna nesse mercado. Vou te dar um exemplo que acabou de acontecer: nos primeiros 30 dias do ano, o Bitcoin saltou de US$ 16.600 para US$ 23.600, entregando uma valorização de 42%.

Ao mesmo tempo, uma lista de criptomoedas identificada por Bazan e sua equipe disparou. Das 16 criptomoedas identificadas pelo analista e sua equipe, *11 subiram mais que o Bitcoin — com algumas chegando a mais que triplicar o dinheiro investido. Isso aconteceu em janeiro, um mês ainda bastante difícil para os mercados. Já pensou o que pode acontecer daqui pra frente, quando as condições melhorarem? Alguns ativos podem disparar ainda mais — e, se você estiver posicionado na hora certa, pode ficar rico.

Veja como liberar seu acesso à carteira

Em outras palavras, com a inflação dando trégua nos EUA e o halving que vai acontecer no ano que vem, Bazan está certo de que quem investir em um portfólio que possui criptomoedas escolhidas a dedo pode ficar milionário a partir deste mês. Foi com esse pensamento e um histórico positivo a seu favor que o analista decidiu liberar o acesso a sua carteira de criptomoedas de alto potencial — com objetivo de buscar *100 mil dólares de lucro. O acesso vai ser liberado no dia 26 para qualquer brasileiro que quiser assistir à transmissão. Só há de se observar que o timing aqui é de extrema importância. Por estarmos falando de um mercado volátil, que pode apresentar valorizações exponenciais em pouco tempo, é necessário agilidade para investir nos ativos certos.