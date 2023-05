Campos Neto volta a defender a autonomia do BC: ‘Faz com que a inflação seja mais baixa’

Presidente do Banco Central argumentou que gestão independente do órgão trouxe menos volatilidade para o mercado e ajudou a segurar alta dos preços durante período eleitoral

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Campos Neto tem sido alvos de críticas contantes do presidente Lula por conta da condução da política monetária



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu novamente a autonomia do órgão, nesta segunda-feira, 22. Durante participação em seminário promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o jornal “Folha de S.Paulo”, o economista argumentou que a necessidade de manter a independência da autoridade monetária nas decisões. “Se não tivéssemos autonomia no período de eleição no Brasil, teríamos tido maior volatilidade nos mercados. É importante separar o ciclo político do ciclo econômico”, indicou. Ele voltou a ressaltar que a política fiscal e monetária nem sempre funcionam no mesmo ciclo, mas que é preciso ter harmonia entre ambas. “A autonomia faz com que a inflação seja mais baixa. Quanto mais autonomia, menos volatilidade você tem”, argumentou. “O Banco Central usou a autonomia para atuar de forma consistente durante a eleição. Foi o maior aumento de juros durante a eleição, que acabou pouco antes do primeiro turno. A inflação estaria bastante alta hoje se o BC não tivesse tomado essa atitude em um período difícil”, afirmou.

Campos Neto também se defendeu das críticas constantes que vem sofrendo do governo Lula. Ele ponderou que o presidente tem direito de entrar no debate sobre taxa de juros, mas que a “personificação das críticas” demostra “falta de conhecimento do processo”. “Algumas declarações vão no sentido de não entender a regra do jogo”, avaliou. O presidente do BC também pontuou que enxerga uma desaceleração grande na inflação, mas que o núcleo dos preços ainda segue alto. “A gente tem esse problema das expectativas de inflação longas, que colaram ali no 4%, e estão bastante persistentes”, indicou. Campos Neto complementou que esse cenário é o resultado sobre incertezas em relação à nova meta de inflação, a indefinição do novo arcabouço fiscal e os atritos entre o Banco Central e o governo. Segundo sua avaliação, tudo isso diminui a credibilidade da autoridade monetária.