Projeção da inflação para 2023 recua para 5,8%; expectativa de crescimento do PIB vai a 1,2%

Projeções foram analisadas por especialistas de mercado e publicadas no Boletim Focus,; cotação do dólar também foi revista de R$ 5,20 para R$ 5,15.

Ahmad Ardity/Pixabay Inflação de abril desacelerou para 0,61%, segundo IBGE



Analistas do mercado financeiro revisaram a expectativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 6,03% a 5,8%, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 22. Além disso, a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023 saltou de 1,02% para 1,2%. O relatório resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de analistas de mercado sobre inflação, juros, (PIB) e câmbio coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. A cotação do dólar de 2023 foi alterada de R$ 5,20 para R$ 5,15. A projeção da inflação para 2024 também recuou, indo de 4,15% para 4,13%. Já para 2025 e 2026, a expectativa para o índice se manteve em 4,0%. A estimativa do PIB para 2024 sofreu retração, indo de 1,38% para 1,30%. Para 2025 e 2026, foi mantida a alta prevista de 1,7% 1,8%, respectivamente. A taxa de juros também foi mantida para 2023, 2024 e 2025. A expectativa é de a Selic fique em 12,5%, 10% e 9%, respectivamente. Já para 2026, a previsão subiu de 8,88% para 9,0%. A cotação do dólar para 2024 e 2025 não sofreu alteração, de acordo com os analistas. A previsão é de que a moeda norte-americana fique em R$ 5,20. Para 2026, a expectativa foi rebaixada para R$ 5,27.