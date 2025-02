Canadenses boicotam produtos americanos após ameaças de Trump

Nos supermercados, a presença de produtos dos Estados Unidos está diminuindo; presidente anunciou que as tarifas começarão a valer em 4 de março

O boicote a produtos norte-americanos está ganhando força no Canadá, impulsionado pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de implementar tarifas sobre mercadorias do país. Em resposta, muitos consumidores canadenses estão alterando seus hábitos de compra, optando por evitar marcas dos Estados Unidos e até cancelando viagens para o país vizinho. Essa mudança reflete um crescente movimento em prol do consumo local, embora os canadenses estejam cientes de que isso pode acarretar custos adicionais. Trump anunciou que as tarifas sobre produtos provenientes do Canadá e do México começarão a valer em 4 de março.

Uma pesquisa recente indicou que 85% da população canadense pretende substituir produtos americanos por alternativas locais. Além disso, o cancelamento de viagens aos Estados Unidos tem se tornado uma tendência, afetando também o setor empresarial canadense. Nos supermercados, a presença de produtos americanos está diminuindo, enquanto as vendas de itens canadenses estão em ascensão. O CEO da Loblaw, a maior rede de varejo de alimentos do Canadá, reportou um aumento de 8% nas vendas de produtos locais, evidenciando a mudança nas preferências dos consumidores.

Especialistas alertam que a insatisfação dos canadenses pode ter repercussões negativas para as empresas americanas. Marcas que têm executivos próximos a Trump, como a Tesla, podem enfrentar um boicote ainda mais intenso, à medida que os consumidores se mobilizam em defesa da economia local. Os canadenses demonstram disposição para enfrentar sacrifícios financeiros, mesmo que isso signifique pagar mais por produtos, em nome de apoiar a economia do seu país.

