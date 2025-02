Trump diz que tarifas sobre UE serão de 25% ‘de forma generalizada’

De acordo com o presidente dos EUA, o bloco europeu não aceita carros e os produtos agrícolas americanos, o que, segundo ele, contribui para um déficit comercial de aproximadamente 300 bilhões de dólares

EFE/EPA/AL DRAGO Além de focar na Europa, o presidente também mencionou a possibilidade de aplicar tarifas semelhantes sobre produtos do Canadá e do México



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou a imposição de tarifas de 25% sobre produtos provenientes da União Europeia (UE). “Nós as anunciaremos muito em breve e elas serão de 25%, de forma generalizada, e se aplicarão a automóveis e todas as coisas”. Ele criticou as barreiras comerciais que dificultam a entrada de veículos e produtos agrícolas americanos no mercado europeu. De acordo com Trump, a UE não aceita os carros e os produtos agrícolas dos EUA, o que, segundo ele, contribui para um déficit comercial de aproximadamente 300 bilhões de dólares.

Esse número, no entanto, é contestado pela Comissão Europeia, que discorda da avaliação feita por Trump. Além de focar na Europa, o presidente também mencionou a possibilidade de aplicar tarifas semelhantes sobre produtos do Canadá e do México. A implementação dessas tarifas está prevista para o dia 2 de abril, embora a data oficial ainda permaneça como 4 de março. Um relatório que deve abordar as tarifas recíprocas está programado para ser apresentado em abril, o que pode trazer mais clareza sobre as intenções de Trump.

A proposta de tarifas direcionadas à União Europeia ainda está em fase de discussão, sem que haja uma decisão definitiva sobre quais produtos ou setores serão impactados por essas medidas.

