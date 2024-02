Carnaval 2024: Cachaça, caipirinha e chopp lideram como produtos com os maiores impostos

Fantasias e máscaras de lantejoulas também têm tributos altos; levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostra os itens que mais pesam ao consumidor

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Fantasias também estão entre os produtos com maiores impostos



Mais do que se preparar para festa e diversão, aqueles que pretendem tomar alguma bebida alcoólica para curtir o Carnaval, também vão ter que prepara o bolso. Isso porque a caipirinha, chopp e a cachaça, bebidas tradicionais dos brasileiros, estão entram os produtos mais tributados no Estado de São Paulo. Um levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostrou que a cachaça, que lidera o topo da lista, incorpora no preço da dose 81,9% em imposto. A caipirinha vem logo na sequência, com 76,7% de tributos no drink. Já o chopp, geralmente os mais pedidos, concede a Receita Federal 62,2%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Caso você não consuma bebida alcoólica, os valores do tributo são menores, porém não há isenção. O levantamento também mostra que o refrigerante de lata incorpora 46,47%, o de garrafa vem logo depois, detendo 44,55% em imposto, e água mineral, grande aliada dos foliões, ainda mais no calor que tem feito no Brasil, dá a Receita Federal 31,50%. As fantasias também ficam de fora. Uma dica para economizar, sendo o economista ACSP, Ulisses Ruis Gamboa, é abusar da criatividade e reaproveitar os looks anteriores. “Para quem não deseja desembolsar 36,41% em impostos nas fantasias, reutilizar fantasias ou usar da criatividade para não gastar na festa, pode ser uma opção dos foliões”, diz.

João Eloi Olenike, presidente executivo do IBPT, explica que a elevada tributação dos produtos consumidos no Carnaval deve-se ao fato de muitos deles serem considerados bens supérfluos, ou maléficos à saúde, ou de luxo, pelo legislador. “Também devemos no atentar para a realidade de que no Brasil, a tributação é muito concentrada no consumo, o que acaba elevando os preços dos produtos ao consumidor final e, muitas vezes, impede que este consuma mais e melhor!”.

Confira abaixo a lista dos produtos mais tributados preparada pela ACSP:

Cachaça – 81,9%

Caipirinha – 76,7%

Chopp – 62,2%

Máscara de plástico – 43,93%

Refrigerante (lata) – 46,47%

Colar havaiano – 45,96%

Óculos de sol – 44,18%

Refrigerante garrafa – 44,55%

Cerveja artesanal – 42,69%

Cerveja (lata) – 42,69%

Cerveja garrafa – 42,69%

Máscara de lantejoulas – 42,71%

Biquíni com lantejoulas – 42,19%

Fantasia – roupa tecido – 36,41%

Pandeiro – 37,83%

Fantasia/roupa com arame – 33,91%

Água de coco – 34,13%

Biquíni – 33,44%

Água mineral – 31,50%

Passagem aérea – 22,32%

Preservativo – 18,75%