Casa Branca rebate Lula e diz que Trump ‘não tenta ser imperador do mundo’

Manifestação ocorreu após fortes declarações de Lula sobre presidente dos Estados Unidos; segundo o governo dos EUA, republicano é o ‘líder do mundo livre’ e atende aos interesses do povo americano

Jim Lo Scalzo/EFE/EPA A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, responde a perguntas de jornalistas na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington, DC



A Casa Branca reagiu nesta quinta-feira (17) às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, Lula afirmou que Trump “não foi eleito para ser imperador do mundo” e defendeu liberdade nas relações comerciais, sem imposições dos EUA. Em coletiva à imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump é um “presidente forte” e “líder do mundo livre”, mas negou que ele tente exercer poder global de forma autoritária.

“O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é o líder do mundo livre e vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente”, afirmou Leavitt, sorrindo ironicamente ao ser questionada sobre a fala de Lula. A porta-voz também comentou a carta enviada por Trump ao governo brasileiro, em que anunciou tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. Ela justificou a medida citando a “fraca proteção à propriedade intelectual”, a regulação digital do país e o que classificou como “tolerância ao desmatamento ilegal”, fatores que, segundo ela, prejudicam empresas e produtores americanos. “As medidas adotadas por Trump são voltadas ao interesse do povo americano”, afirmou.

Em sua entrevista à CNN, Lula disse que os Estados Unidos têm adotado posturas unilaterais e que o Brasil não aceitará ser tratado como subordinado. Segundo ele, o governo brasileiro valoriza a relação com Washington, mas não aceitará imposições. “Queremos negociar com os Estados Unidos, mas não seremos reféns deles. O Brasil é um aliado histórico dos EUA, mas valoriza sua soberania. Aceitamos negociação, não imposição”, declarou.

Lula também comentou a carta enviada por Trump e disse que, a princípio, achou que se tratava de uma “fake news”. O presidente afirmou ainda que o governo brasileiro responderá à altura “no momento certo” e que não vê uma crise nas relações bilaterais neste momento. “O Brasil gosta de negociar em paz. É assim que eu ajo, e acho que é assim que todos os presidentes deveriam agir”, disse. O presidente fará um pronunciamento em rede nacional ainda nesta quinta-feira. Questionado sobre o conteúdo, afirmou apenas que pretende falar “sobre tudo isso” diretamente ao povo brasileiro.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA