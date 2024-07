CCJ do Senado adia votação da PEC da Autonomia do Banco Central

Decisão foi tomada após o presidente Lula sinalizar apoio à PEC; discussão deve retornar na próxima quarta-feira, véspera do início do recesso parlamentar

Bruno Rocha/Foto Arena/Estadão Conteúdo Caso o texto seja aprovado na CCJ, ele seguirá para o plenário do Senado Federal



A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou o debate sobre a autonomia financeira do Banco Central, que estava previsto para esta quarta-feira (10). A decisão faz parte de um acordo com o governo. Segundo os senadores, o adiamento ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizar apoio ao texto, mas com a necessidade de algumas alterações. A discussão deve retornar na próxima quarta-feira (17), véspera do início do recesso parlamentar. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), explicou que o adiamento se deu porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não se opõe à proposta de emenda à constituição, mas discorda da ampliação do BC. Haddad afirmou que não há problema com a autonomia financeira e administrativa da autoridade monetária, mas não concorda com a transformação da instituição em uma empresa. Caso o texto seja aprovado na CCJ, ele seguirá para o plenário do Senado Federal.

*Com informações da repórter Marília Ribeiro