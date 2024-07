Banco Central anuncia novas diretrizes do Open Finance para facilitar uso do Pix por aproximação

Medida visa, ainda, expandir a participação de instituições financeiras, com implementação programada para fevereiro de 2025

O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciaram novas diretrizes para o Open Finance, com o intuito de facilitar o uso do Pix por aproximação e expandir a participação de instituições financeiras no sistema. Além disso, foi aprovada a estrutura de governança definitiva do Open Finance, que consiste no compartilhamento de informações financeiras dos clientes. A implementação do Pix por aproximação em larga escala está programada para fevereiro de 2025, conforme divulgado pelo BC. As novas regras visam simplificar o processo de iniciação de pagamentos, reduzindo as etapas necessárias em transações online e permitindo a utilização do Pix em carteiras digitais. De acordo com o Banco Central, as mudanças possibilitarão o pagamento por aproximação com o Pix, sem a necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira. Em junho, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já havia mencionado o trabalho em andamento para viabilizar o Pix por aproximação, citando o Google Pay e o Apple Pay como exemplos de plataformas compatíveis. Com a ampliação do número de instituições participantes, estima-se que 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional (SFN) serão beneficiados pelo Open Finance. As novas regras abrangem instituições financeiras atuantes em investimentos e câmbio, ampliando o alcance do sistema. Além disso, o Banco Central aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance, que contará com personalidade jurídica e organização própria. Essa medida visa fortalecer a transparência e a eficiência do sistema de compartilhamento de informações financeiras dos clientes.

