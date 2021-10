CCR vence leilão da rodovia Dutra e renova concessão por 30 anos

Empresa ganhou com desconto de 15,31% no valor do pedágio e outorga de R$ 1,8 bilhão; investimento na estrada será de R$ 15 bilhões

NILTON CARDIN/ESTADÃO CONTEÚDO Rodovia Presidente Dutra é administrada pela CCR há 26 anos



O grupo CCR venceu o leilão da Rodovia Presidente Dutra nesta sexta-feira, 29, e renovou a concessão por mais 30 anos. A empresa, que opera a rodovia desde 1996, disputou com a Ecorodovias e ganhou com desconto de 15,31% no valor do pedágio e outorga de R$ 1,8 bilhão. Com isso, a CCR fará investimentos de R$ 15 bilhões na estrada. A Ecorodovias fez uma proposta de desconto de 10,6% na tarifa básica e encerrou sua participação no leilão, que durou apenas 15 minutos. O certame foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta tarde, na sede da B3, em São Paulo. A Dutra é considerada uma das melhores concessões do país por causa do tráfego e por ligar duas das regiões mais ricas do país – Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, a estrada corta o importante polo industrial do Vale da Paraíba e é responsável pela movimentação de quase metade do PIB nacional. O governo prevê a implementação de uma série de inovações, como o free flow, um sistema de cobrança sem praça de pedágio, além de Wi-fi e um programa de fidelidade para quem mais usar a estrada.

*Com informações do Estadão Conteúdo