CDB com bom retorno e risco controlado? Confira os melhores títulos de renda fixa para 2024

Analista explica quais são os atributos que o banco emissor deve ter e faz recomendações

Freepik Escolha da instituição financeira é um passo fundamental para o sucesso dos investimentos



A renda fixa atrai muita gente, e, por sorte, sempre há boas oportunidades de títulos como esses no mercado brasileiro. Nas palavras da analista Laís Costa, da Empiricus, especializada em títulos pré e pós fixados: “No Brasil, sempre é um bom ano para se investir em renda fixa”. Isso ocorre porque, mesmo em momentos de baixa, é possível se proteger da inflação no futuro, bem como equilibrar a carteira e pincelar boas oportunidades de ganho real, sem contar a possibilidade de lucrar com a marcação a mercado. Além disso, nenhum investidor responsável se desfaz de toda sua posição em renda fixa em momentos de quedas de juros, apenas faz ajustes.

E é nesse cenário que é importante procurar bons títulos de renda fixa: aqueles com boa rentabilidade, baixo risco e liquidez ajustada aos seus objetivos. E o primeiro passo para isso é saber quais são os bons emissores de títulos, que oferecem boas taxas e condições, mas sem colocar seu dinheiro em risco excessivo. Afinal, ninguém quer comprar um ativo como um CDB e levar um calote, certo?

Por outro lado, os CDBs dos chamados “bancões”, embora sejam seguros, normalmente não oferecem taxas diferenciadas, especialmente para o investidor comum. Então, qual é o melhor banco para comprar um título de renda fixa? Em um relatório publicado pela Empiricus, research do grupo BTG Pactual, Laís compartilhou insights valiosos sobre os motivos que a levam a confiar nos títulos de renda fixa de três instituições financeiras distintas. Tanto o relatório da Laís como de outros analistas da casa revelam não só as nuances do mercado, como também oferecem uma visão privilegiada sobre como você pode tomar decisões mais assertivas no universo da renda fixa brasileira.

SAIBA QUAIS SÃO AS MELHORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA INVESTIR EM RENDA FIXA EM 2024

Invista com tranquilidade: esses são os atributos indispensáveis de um bom emissor

A escolha da instituição financeira é um passo fundamental para o sucesso dos investimentos. Mas nem sempre essa tarefa é simples e pode até mesmo confundir investidores mais iniciantes, já que envolve avaliar uma série de atributos sobre os bancos disponibilizados no mercado. Entre os critérios a serem considerados, a liquidez e a nota de crédito despontam como dois dos mais importantes para quem busca segurança e rentabilidade.

A liquidez, que se refere à facilidade de converter um investimento em dinheiro sem perda significativa de valor, é essencial para garantir a flexibilidade e a disponibilidade dos recursos. Ao escolher uma instituição com alta liquidez, o investidor se protege contra imprevistos e tem a tranquilidade de saber que pode resgatar seus recursos quando necessário — sem enfrentar grandes dificuldades. Já a nota de crédito atribuída pelas agências de classificação de risco é um indicador crucial da solidez e confiabilidade da instituição. Uma nota de crédito alta, por exemplo, sugere que a instituição possui uma gestão financeira sólida, com baixo risco de inadimplência e alta capacidade de honrar seus compromissos com os investidores.

“Apesar das taxas de juros ainda apresentarem patamares elevados no Brasil, há um esforço do time de gestão para minimizar esses impactos nas operações do banco, como pode ser visto nos números apresentados no 3T23”, aponta Laís em relatório sobre as instituições financeiras brasileiras. Ou seja, quando um banco emissor apresenta bons atributos, ele não apenas garante a segurança do investimento, mas também pode ser indicativo de uma gestão financeira responsável e comprometida com o sucesso dos investidores.

CONHEÇA OS MELHORES TÍTULOS DE RENDA FIXA PARA INVESTIR

Confira os 3 bancos emissores que se destacam no mercado brasileiro

De acordo com Laís, três bancos emissores de títulos se destacam como opções atraentes para os investidores. Entenda a seguir por que cada um deles é digno de consideração na hora de montar o seu portfólio:

BTG Pactual

O BTG Pactual é hoje uma das instituições financeiras mais sólidas do mercado brasileiro, como apontam relatórios de 2023. Os dados apontam para uma alta liquidez, robustez financeira e um atrativo Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE). Além disso, o BTG detém a mais alta nota de crédito atribuída pelas agências de classificação de risco, evidenciando sua reputação e solidez no mercado financeiro. Com uma gestão financeira criteriosa e uma ampla gama de produtos e serviços, a instituição tem se destacado em segurança e rentabilidade — especialmente na renda fixa.

ABC Brasil

O ABC Brasil, por sua vez, expandiu sua presença no mercado nacional e internacional, se concentrando principalmente em empréstimos corporativos e no mercado de capitais — como apontam dados do último ano. Apesar disso, mantém um perfil conservador, ideal para investidores que valorizam a estabilidade e a segurança em seus investimentos. Com um esforço contínuo para minimizar os impactos das taxas de juros elevadas, o ABC Brasil tem demonstrado um compromisso sólido com a gestão responsável de seus ativos e uma postura cautelosa diante de um ambiente econômico mais volátil.

Daycoval

Já o Daycoval, de acordo com números apresentados no relatório de Laís, tem uma forte liquidez e uma reputação bem avaliada no mercado nacional. O banco tem concentrado sua atuação no crédito corporativo e expandido as soluções para pessoas físicas — com destaque para empréstimos consignados. Sua abordagem pragmática e foco em oferecer soluções financeiras personalizadas o tornam uma escolha atraente para investidores que valorizam a diversificação e a segurança dos investimentos em renda fixa. “Esses três bancos emissores de títulos de renda fixa se destacam pela qualidade dos ativos, a solidez de suas operações e o compromisso em atender às necessidades dos investidores em um ambiente econômico desafiador”, destaca Laís.

Acesse as recomendações de títulos de renda fixa da Empiricus Research

Como é possível observar, a montagem de uma carteira de investimentos deve levar em conta uma série de fatores, desde o perfil do investidor até a escolha da instituição mais adequada para gerir os ativos. E essa análise pode ser feita com a ajuda de profissionais qualificados. Além de Laís, outros analistas da Empiricus Research selecionam, de maneira semanal, os melhores produtos de renda fixa para você buscar lucrar acima da taxa básica de juros. E a boa notícia é que você pode ter acesso a esses materiais de forma muito simples e gratuita. Por isso, se você deseja ter acesso aos melhores títulos de renda fixa com base em emissores de qualidade, recomendamos que acesse o link abaixo e faça o seu cadastro para receber os relatórios semanais da Empiricus:

QUERO RECEBER RECOMENDAÇÕES DOS MELHORES TÍTULOS DE RENDA FIXA