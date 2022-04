Cenoura fica 166% mais cara e puxa alta da inflação em março; veja itens que mais subiram

Clima instável e disparada dos combustíveis pressionam preço dos produtos do campo; em 12 meses, IPCA acumula avanço de 11,3%

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Itens do hortifruti, como cenoura e tomate, puxaram a variação de preços em março



Os produtos do campo, principalmente verduras, legumes e frutas, lideraram o avanço da inflação de 1,62% em março — o maior registro para o mês desde a criação do plano Real, em 1994 —, e de 11,3% no acumulado de 12 meses, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação anual, a alta de preços foi puxada pela cenoura (166%), tomate (94%) e pimentão (80%). O grupo de alimentos e bebidas registrou avanço de 2,4% no mês, pouco abaixo do encarecimento de 3% dos transportes. Juntos, os dois contribuíram com cerca de 72% da alta do índice em março. “Foi uma alta disseminada nos preços. Vários alimentos sofreram uma pressão inflacionária. Isso aconteceu por questões específicas de cada alimento, principalmente fatores climáticos, mas também está relacionado ao custo do frete. O aumento nos preços dos combustíveis acaba refletindo em outros produtos da economia, entre eles, os alimentos”, afirma o gerente do IPCA, Pedro Kislanov.

No caso dos transportes, a alta foi puxada pelo aumento nos preços dos combustíveis (6,70%), com destaque para gasolina (6,95%), que teve o maior impacto individual no indicador geral. “Tivemos um reajuste de 18,77% no preço médio da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras, no dia 11 de março. Houve também altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%). Além dos combustíveis, outros componentes ajudam a explicar a alta nesse grupo, como o transporte por aplicativo (7,98%) e o conserto de automóvel (1,47%). Nos transportes públicos, tivemos também reajustes nas passagens dos ônibus urbanos em Curitiba, São Luís, Recife e Belém”, afirma o pesquisador.

Os 50 itens que mais subiram no acumulado de 12 meses em março, em %