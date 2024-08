Claude, concorrente do ChatGPT, já está disponível no Brasil

Assistente digital criado pela Anthropic, uma startup de inteligência artificial financiada por Google e Amazon, é considerado um dos principais rivais do ChatGPT

Reprodução/Anthropic Segundo a Anthropic, o Claude possui uma personalidade própria, sendo informal e autorreflexivo



A Anthropic, uma startup de inteligência artificial que é vista no mercado como a principal concorrente da OpenAI, chegou ao Brasil nesta quinta-feira (1º). A companhia americana, financiada por gigantes como Google e Amazon, que investiram US$ 6 bilhões na empresa, está disponibilizando ao consumidor brasileiro o acesso ao seu chatbot, o Claude. Este assistente digital é considerado um dos principais rivais do ChatGPT. O Claude está disponível tanto em uma versão web quanto na forma de aplicativo para celulares com sistemas Android e iOS. Além disso, empresas têm a opção de integrá-lo aos seus próprios sistemas. Uma das características que mais diferenciam o bot de seus concorrentes é a capacidade de fornecer respostas personalizadas aos usuários.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo Mike Krieger, uma das maiores lideranças da Anthropic, o Claude possui uma personalidade própria, sendo informal e autorreflexivo. A empresa conta com uma equipe dedicada exclusivamente ao desenvolvimento desses aspectos do sistema. Krieger, que desde maio ocupa o cargo de chefe de produto da Anthropic, é responsável por supervisionar as funções de engenharia, gestão de produtos e design da empresa. Ele é conhecido por ter co-criado o aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram em 2010, junto com um sócio, e por ter vendido a empresa para Mark Zuckerberg, da Meta, dois anos após o lançamento, em um negócio avaliado em US$ 1 bilhão. Com a chegada do Claude ao Brasil, a Anthropic espera conquistar uma fatia significativa do mercado de assistentes digitais, oferecendo uma alternativa robusta e inovadora ao ChatGPT.

*Com informações do apresentador Bruno Meyer