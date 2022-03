Cliente resgata R$ 1,65 milhão esquecido em banco graças a sistema do BC

Diretor do BC relata que caso foi exceção e que maioria encontrou pouco dinheiro

Pixabay Banco Central criou ferramenta para que brasileiros possam resgatar dinheiro esquecido em bancos



A maior parte das pessoas que checou se tinha valores a receber no sistema concebido pelo Banco Central (BC) para o resgate de dinheiro esquecido em bancos encontrou apenas alguns poucos reais ou centavos, mas ao menos um cliente recuperou uma boa quantia: R$ 1,65 milhão, de acordo com o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Mauricio Moura. “A grande maioria dos recursos é de valores muito pequenos, afinal, pouca gente esquece muito dinheiro em uma conta bancária. Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que tenha ficado bastante feliz”, relatou Moura no IV Fórum de Gestão Pública, promovido pela Faciap, em Curitiba (PR).

De acordo com o diretor do BC, esse foi o maior valor resgatado nas três primeiras semanas de funcionamento da ferramenta. O BC iniciou nesta segunda, 28, um novo cronograma de pagamento do dinheiro esquecido – o novo vai até 16 de abril e é válido para pessoas e empresas que ainda não sacaram o saldo que possuem. Na sequência, o BC realizará algumas mudanças que passarão a valer a partir de maio no sistema, entre elas o fim da necessidade de agendamento para retirada do dinheiro. Confira como fazer o agendamento para consultar o saldo.