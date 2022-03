Clientes do Itaú relatam problemas com saldo que ‘some e aparece’; veja repercussão

Usuários e clientes relataram que algumas contas receberam dinheiro extra, enquanto outras afirmavam terem perdido saldo sem terem realizado transferências; banco diz que está atuando para solucionar o problema

Dezenas de clientes que têm contas no Banco Itaú relataram problemas com o aplicativo da instituição na manhã desta quinta-feira, 3. Além de relatos de mal funcionamento, diversos clientes afirmaram que o saldo não correspondia à realidade, com algumas contas registrando dinheiro “extra” e outras registrando um valor menor que o original. Por volta das 12h desta quinta, o Itaú utilizou as redes sociais para afirmar que tinha ciência do problema e que estava trabalhando para corrigir as falhas na ferramenta de consulta de saldo. “Alguns clientes estão tendo problemas com a demonstração do extrato e saldo de conta corrente. Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos corrigindo o mais rápido possível”, diz a publicação do Itaú. Além disso, o banco também respondeu vários usuários, informando o problema e pedindo paciência até que a situação fosse normalizada. A alta quantidade de reclamações fez com que o nome do banco fosse para os “trend topics” do Twitter. Os usuários responderam com críticas mais duras e piadas envolvendo a situação.

Confira a reação dos usuários:

Cade o meu dinheiro, @itau ? Eu PRECISO pagar ALUGUEL e comprar COMIDA!!!! CADE O MEU DINHEIRO?????????? — Henrique (@_henriqueza) March 3, 2022

O sistema do Itau surtou hoje.

Varias contas apareceram com saldo zerado e outras pessoas receberam depositos do Itau.

Quando essas coisas acontecem a gente percebe o quanto esse sistema é vulnerável.

Eu não consigo acessar minha conta pq a solução do Itau foi fechar o sistema 👀 — Biazita gomes (@biazitagomes) March 3, 2022

App do @itau tá um lixo velho não dá nem para logar na conta pic.twitter.com/8MEus1tm8p — Garoto do chapéu (@ssseviper) March 3, 2022

Todo mundo recebendo dinheiro do Itaú, menos eu pic.twitter.com/eaSRNPG1aj — Monique Barbosa (@moniqueconque) March 3, 2022