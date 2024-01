CNA elabora proposta de apoio para produtores afetados pelo El Niño

Documento provê a prorrogação de operações de crédito rural, renegociação de parcelas de financiamento vencidas e atualização dos preços mínimos

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou na terça-feira, 30, um conjunto de propostas emergenciais de apoio aos produtores ruais afetados pelas questões climáticas decorrentes do El Niño. O tema foi tratado em reunião conjunta das Câmaras Setoriais de Soja e Milho do Ministério da Agricultura. Entre as propostas estão: a prorrogação de operações de crédito rural vigentes por pelo menos seis meses, a renegociação de parcelas de financiamento vencidas, a atualização dos preços mínimos de soja, milho e trigo e a de instrumentos de equalização de preços, a suplementação de recursos para a subvenção ao seguro rural e a regulamentação do Fundo de Catástrofe (Lei Complementar 137/2010). Tiago Pereira, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, informou que o El Niño impactou os produtores das principais regiões produtoras, que registraram queda na produtividade. Em regiões como Sorriso (MT), por exemplo, segundo dados do projeto Campo Futuro, a margem do produtor de soja na safra 2023/2024 deve cair 41% em relação à safra anterior. Em Rio Verde (GO) e Cascavel (PR), as margens devem cair 39,6% e 39,5%, respectivamente. O cenário também é negativo para o milho safrinha devido aos altos custos e à queda dos preços do cereal. Em Rio Verde (GO), por exemplo, a projeção estimada é de 82% na margem bruta do produtor neste ano na comparação com 2023. Em Dourados (MS), a projeção de queda é de 38%.