Explosão atinge usina termelétrica do Japão

Incêndio ocorreu na unidade 5 do complexo, a única em funcionamento, após a esteira transportadora de carvão pegar fogo; não há registros de feridos

Reprodução / Twitter @nhk_news A Agência de Recursos Naturais e Energia do Japão informou que o incêndio ocorreu na unidade 5 do complexo, a única em funcionamento



Uma explosão nesta quarta-feira, 31, atingiu a central térmica de Taketoyo, uma das maiores usinas do tipo no Japão. Pouco depois das 15h (horário local, 3h de Brasília, o Corpo de Bombeiros local recebeu vários relatos de uma explosão e fumaça preta subindo acima da usina, localizada na província de Aichi, no centro do arquipélago. As informações são da emissora pública”NHK”. Segundo os bombeiros, a fumaça preta saía da caldeira e a esteira transportadora de carvão, localizada ao lado dela, estava pegando fogo.

A Agência de Recursos Naturais e Energia do Japão informou que o incêndio ocorreu na unidade 5 do complexo, a única em funcionamento, que foi fechada em caráter de emergência meia hora após detectarem as chamas. A capacidade de geração de energia de uma unidade equivale a 1,07 milhão de quilowatts (kW), uma das maiores do Japão. Contudo, a Agência de Recursos Naturais e Energia garantiu que neste momento não há problemas com a oferta ou demanda de energia elétrica. Até o momento, não há registros de vítimas.

