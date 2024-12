CNI projeta crescimento do PIB do Brasil em 2,4% para 2025

Confederação também prevê que o Banco Central continuará com a política de aperto monetário até a metade do próximo ano, com a taxa Selic projetada para encerrar em 12,75%

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil está projetado em 2,4% para o ano de 2025, conforme informações divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (17). Para o ano de 2024, a previsão de crescimento foi ajustada para 3,5%, refletindo uma expectativa otimista para a economia nacional. Em relação ao consumo, a CNI estima um aumento de 2,4% em 2025, enquanto os investimentos devem registrar um crescimento de 2,6%. Essas projeções indicam um cenário de recuperação econômica, impulsionado por uma maior confiança dos consumidores e empresários.

A CNI também prevê que o Banco Central continuará com a política de aperto monetário até a metade de 2025, com a taxa Selic projetada para encerrar o ano em 12,75%. Essa estratégia visa controlar a inflação e estabilizar a economia, mesmo diante de um crescimento esperado. No setor industrial, a expectativa é de um crescimento de 2,1%, com a indústria de transformação apresentando um aumento de 2%. Por outro lado, a agropecuária deve ter um desempenho ainda mais robusto, com uma previsão de crescimento de 4,2% em 2025. A inflação, por sua vez, deve apresentar uma queda, com a expectativa de que atinja 4,2% no próximo ano, em comparação com 4,8% projetados para 2024.

