CNI revela aumento na confiança do empresário industrial em setembro

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) referente ao mês de setembro, revelando um aumento na confiança do setor em todas as regiões do Brasil e na maioria dos segmentos industriais. Este é um marco significativo, pois 26 dos 29 setores analisados mostraram otimismo, algo que não acontecia desde outubro de 2022. Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, acredita que a melhora na confiança se deve à percepção mais positiva dos empresários em relação à economia.

O crescimento da confiança foi notável em todas as regiões, com o Sul liderando com um aumento de 2,3 pontos, seguido pelo Nordeste com 2,2 pontos e o Norte com 1,6 ponto. A indústria sulista, em particular, saiu de um estado neutro para um cenário positivo pela primeira vez desde abril. Além disso, a pesquisa revelou que todos os tamanhos de empresas industriais apresentaram um aumento na confiança, com destaque para as médias e grandes empresas, que registraram um crescimento de 1,7 ponto.

A análise mostrou que 21 dos 29 setores industriais experimentaram um aumento na confiança, enquanto apenas sete setores registraram uma queda. Seis setores, incluindo metalurgia e biocombustíveis, conseguiram reverter a falta de confiança e agora estão em um patamar positivo. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 11 de setembro e contou com a participação de 1.894 empresas, refletindo um panorama abrangente da indústria nacional.

