Exportações brasileiras alcançam US$ 247,5 bilhões nas três primeiras semanas de setembro

Esse cenário resultou em um saldo positivo de US$ 57,6 bilhões, com uma corrente de comércio que alcançou US$ 437,3 bilhões

Até a terceira semana de setembro de 2024, as exportações brasileiras totalizaram US$ 247,5 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 189,9 bilhões. Esse cenário resultou em um saldo positivo de US$ 57,6 bilhões, com uma corrente de comércio que alcançou US$ 437,3 bilhões. Os números refletem a dinâmica do comércio exterior do país neste período. Na terceira semana de setembro, o Brasil registrou um superávit de US$ 271 milhões, com exportações de US$ 6,4 bilhões e importações de US$ 6,1 bilhões. No acumulado do mês, até essa mesma semana, as exportações atingiram US$ 20,4 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 16,9 bilhões, resultando em um saldo positivo de US$ 3,5 bilhões.

Ao comparar as médias diárias de exportações até a terceira semana de setembro de 2024, que foram de US$ 1,366 bilhões, com o mesmo período do ano anterior, nota-se uma queda de 4,9% em relação a setembro de 2023, quando a média era de US$ 1,436 bilhões. Por outro lado, as importações apresentaram um aumento significativo de 15,7%, passando de US$ 976,6 milhões em 2023 para US$ 1,130 bilhões em 2024. Analisando os setores, as exportações da Agropecuária caíram US$ 55,4 milhões, representando uma redução de 16,9%. A Indústria Extrativa também enfrentou uma queda, com uma diminuição de US$ 110,79 milhões, ou 28,6%.

Em contrapartida, a Indústria de Transformação teve um desempenho positivo, com um crescimento de US$ 95,64 milhões, equivalente a 13,5%. Nas importações, a Agropecuária registrou um aumento de US$ 2,87 milhões, ou 14,8%. A Indústria Extrativa teve um crescimento ainda mais expressivo, com um aumento de US$ 29,76 milhões, representando 56,1%. Já a Indústria de Transformação também cresceu, com um incremento de US$ 120,42 milhões, ou 13,4%. Esses dados evidenciam as variações setoriais no comércio exterior brasileiro.

