Coca-Cola vai lançar refrigerante com uísque em lata no Brasil

Coca-Cola terá a primeira bebida alcoólica com o nome da marca



A Coca-Cola vai lançar a primeira bebida alcoólica com a marca: será o Jack&Coke. O nome também se refere à parceria feita com o uísque Jack Daniel’s. O drinque em lata terá teor alcoólico de 5%, em uma reprodução da mistura do refrigerante com o uísque. Conforme divulgado pela gigante de bebidas, a lata será preta, com a marca Coca-Cola na embalagem ao lado da logomarca do tradicional uísque. A bebida deve chegar aos supermercados, lojas de conveniência e internet com o preço sugerido de venda de R$ 12,90. A iniciativa da gigante das bebidas é ganhar espaço no setor de alcoólicos brasileiro, especialmente na categoria de drinques prontos para beber, uma das áreas que mais crescem atualmente no mercado. O drinque foi lançado pela primeira vez no outono passado no México e chegou às lojas dos Estados Unidos no fim de março deste ano.

*Com informações do repórter Bruno Meyer.