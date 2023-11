Com apoio do Centrão e ausência de Lula, presidente da Caixa toma posse e fala em ‘diálogo entre o Executivo e o Legislativo’

Carlos Antônio Vieira Fernandes substitui Rita Serrano como parte da ‘dança das cadeiras’ que o governo promoveu para conseguiu mais votos no Congresso Nacional; economista foi indicado por Arthur Lira

Carlos Antônio Vieira Fernandes é servidor de carreira da Caixa e ex-secretário-executivo no Ministério das Cidades, na gestão de Aguinaldo Ribeiro



Carlos Antônio Vieira Fernandes tomou posse como novo presidente da Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira, 9. O economista substitui Rita Serrano como parte da “dança das cadeiras” que o Palácio do Planalto promoveu há alguns meses pensando em angariar mais votos dentro do Congresso Nacional. Vieira Fernandes foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e é próximo de caciques do Progressistas (PP), como o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da maioria na Casa. Lideranças do Centrão do Congresso marcaram presença na posse, que não contou a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante a posse, o novo presidente da Caixa declarou que “não existe democracia sem diálogo” e que “a imprensa entendeu que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo é para o bem do Brasil”. Carlos ainda afirmou que pretende fazer uma carta de agradecimento à Rita Serrano. “Foi a gestão dela que trouxe a empresa a esse patamar que nós queremos que continue existindo”, afirmou. Ele ainda não anunciou mudanças nas vice-presidências da Caixa.

Carlos Antônio Vieira Fernandes é servidor de carreira da casa, ex-presidente da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e ex-secretário-executivo no Ministério das Cidades, na gestão do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), atual líder da maioria na Câmara, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Em 2015, ele ocupou o mesmo cargo no Ministério da Integração Nacional, mas foi demitido pela presidente Dilma depois que o PP deu início as articulações para o seu impeachment. Vieira Fernandes é formado em Economia e Estudos Sociais na Universidade Estadual da Paraíba, seu Estado de origem. Ele também é ex-diretor-presidente da BRB Financeira e do conselho de administração da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos. O anúncio do novo presidente foi feito nesta quarta-feira, 25, após semanas de um impasse que se arrasta desde a reforma ministerial que levou os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) à Esplanada. O nome do novo comandante do banco estatal também é uma indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que já havia afirmado que o posto estava na negociação para ampliar a base de apoio do governo Lula no Congresso Nacional.

A demissão de Rita Serrano ocorre após uma exposição polêmica financiada pela Caixa Econômica Federal. Em uma das obras da exposição, a imagem de Arthur Lira aparece dentro de uma lata de lixo ao lado do ex-ministro da Economia Paulo Guedes e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A mostra foi desmontada após a repercussão negativa, que foi vista como gota d’água para a troca. Além disso, o Palácio do Planalto espera destravar a votação de pautas prioritárias da equipe econômica. Como a Jovem Pan mostrou, após a oficialização da troca, Lira incluiu na pauta o projeto lei das offshores e dos fundos exclusivos, duas matérias de interesse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Terminamos a reunião de líderes da Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira. Depois de muito diálogo, fechamos a agenda de votações. Entre os principais itens da pauta está o PL dos offshores e dos fundos exclusivos (4173/23), entre outras importantes matérias. A expectativa é que o projeto seja votado hoje em plenário na Câmara dos Deputados”, escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter) o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Casa.