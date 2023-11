Lula oficializa Carlos Antônio Vieira Fernandes como presidente da Caixa Econômica Federal

Indicado de Lira para a presidência do banco estatal assume o lugar de Rita Serrano

Senado Novo presidente da Caixa Econômica Federal, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes



Como parte da cota prometida ao Centrão pelo governo Lula, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes foi oficializado nesta sexta-feira, 3, como presidente da Caixa Econômica Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A substituição de Rita Serrano já havia sido anunciada no dia 25 de outubro. A troca faz parte da “dança das cadeiras” que o Palácio do Planalto promoveu há alguns meses pensando em angariar mais votos dentro do Congresso Nacional. Rita foi a terceira mulher do alto escalão do governo Lula a ser demitida desde o início do ano – antes dela, deixaram a gestão Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneio (Turismo). Vieira Fernandes foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e é próximo de caciques do Progressistas (PP), como o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da maioria na Casa.