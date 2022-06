Com crescimento de 1% do PIB, Brasil fica em 9º lugar em ranking das maiores economias do mundo

País está à frente do Reino Unido, Alemanha e Suíça; primeiro lugar da lista pertence ao Peru, que cresceu 2% no primeiro trimestre

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Setor de serviços foi destaque no primeiro trimestre



O crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2022 fez o Brasil ficar na 9ª posição em um ranking de desempenho da atividade econômica. A lista foi elaborada pela agência de classificação de risco Austin Rating e inclui 32 países. O Brasil ficou à frente do Reino Unido, que está em 12º lugar com 0,8% de crescimento, Suíça, em 15º com 0,5% de alta, e Alemanha, em 18º com 0,2%. O primeiro lugar do ranking pertence ao Peru, cujo PIB cresceu 2% no primeiro trimestre. Logo atrás estão Filipinas (1,9%), Canadá (1,6%), Taiwan (1,6%) e China (1,3%). Os Estados Unidos tiveram recuo de 1,4% e ficaram na 28ª posição da lista. Em último lugar está a Rússia, que não informou a variação em relação ao semestre anterior.

Os dados divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o PIB do Brasil chegou a R$ 2,249 trilhões. As informações compreendem o período de janeiro a março deste ano e, por isso, não refletem possíveis consequências da guerra entre Ucrânia e Rússia no Leste Europeu, uma vez que os conflitos tiveram início em 24 de fevereiro. Na comparação com o início de 2021, momento mais crítico da pandemia de Covid-19 no Brasil, a alta da economia chega a 1,7%. No acumulado nos quatro trimestres, terminados em março de 2022, o PIB cresceu 4,7%, comparado aos quatro trimestres anteriores. O destaque foi para o setor de serviços, que registrou alta de 1%, reflexo da volta mais consolidada do comércio.