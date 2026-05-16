Com prêmio de R$ 65 milhões, Mega-Sena realiza neste sábado o último sorteio antes de pausa

Apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas



A Mega-Sena sorteia neste sábado (16) o prêmio milionário estimado em R$ 65 milhões, acumulado do último concurso, realizado na quinta-feira (14). As apostas para o concurso 3.009, que mancaram o último antes da pausa, já que o próximo só vai acontecer no dia 24 de maio, um edição especial de naiversário, podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa a paritr das 21h.

As seis dezenas do concurso 3.008 da Mega-Sena foram: 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44. Apesar das dezenas não terem sido acertadas por ninguém, a quina e a quadra tiveram vencedores.

5 acertos – 50 apostas ganhadoras: R$ 43.872,17

4 acertos – 3.762 apostas ganhadoras: R$ 961,14

A Mega-Sena tem sorteios semanais às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena?

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (25) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.