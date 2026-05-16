Ministério da Fazenda faz alerta sobre site falso do Desenrola e lança ferramenta para renegociação

Página fraudulenta imita canais oficiais do governo federal e promete ‘limpar o nome’ dos usuários em até cinco dias

© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Ministério da Fazenda



O Ministério da Fazenda fez uma alerta para os usuários do Desenrola Brasil sobre um site falso com o nome do Novo Desenrola Brasil está sendo usado para aplicar golpes em consumidores interessados em renegociar dívidas. Segundo a pasta, a página fraudulenta imita canais oficiais do governo federal e promete “limpar o nome” dos usuários em até cinco dias.

De acordo com o ministério, os criminosos solicitam consultas de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para verificar uma suposta elegibilidade ao programa e utilizam um chat para coletar informações pessoais e financeiras das vítimas, incluindo dados sobre dívidas de cartão de crédito e outros débitos. Na sequência, os golpistas condicionam a renegociação das dívidas ao pagamento antecipado de taxas, solicitando transferências via Pix sob justificativas como “taxa administrativa” e “processamento eletrônico”.

O Ministério da Fazenda reforçou que o Novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para adesão ao programa e orientou os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde têm dívidas para negociar condições de pagamento.

O programa oficial permite redução de juros, descontos e renegociação de débitos em atraso.

Ferramenta para negociação de dívidas

Em paralelo ao alerta para os usuários, o Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias. A ferramenta permite que pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105, consultem previamente condições estimadas de pagamento antes de procurar uma instituição financeira.

O simulador já está disponível no site oficial do ministério e foi desenvolvido para ampliar o acesso à informação e facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.

Como funciona

A calculadora apresenta estimativas com base nas regras do programa, considerando critérios como:

Tempo de atraso das dívidas;

Descontos mínimos previstos;

Valor aproximado das parcelas;

Possibilidade de quitação ou renegociação.

O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação. Pelas regras do Novo Desenrola, o trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo disponível do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

Quem pode participar no novo Desenrola?

O Desenrola 2.0 permite que consumidores renegociem dívidas atrasadas com bancos em condições mais favoráveis. Podem entrar no programa dívidas:

Contratadas até 31 de janeiro de 2026;

Atrasadas entre 90 dias e dois anos;

Ligadas a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

As renegociações podem incluir:

Descontos entre 30% e 90%;

Juros máximos de 1,99% ao mês;

Prazo de até 48 meses para pagamento;

Primeira parcela em até 35 dias;

Limite de R$ 15 mil renegociados por pessoa em cada banco.

Desconto varia conforme o tipo da dívida e o tempo de atraso.

Uso do FGTS

O Novo Desenrola Brasil foi dividido em quatro modalidades:

Desenrola Famílias;

Desenrola Fies;

Desenrola Empresas;

Desenrola Rural.

Em relação ao Fies, as condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso da dívida. O governo estima beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com a renegociação.

Para débitos vencidos há mais de 360 dias: