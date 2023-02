Com pretensão de instalar fábrica da Tesla no México, Musk conversará com López Obrador

Informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, após reunião com o Conselho Coordenador Empresarial

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 magnata americano Elon Musk. dono da empresa de carros elétricos Tesla



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e o magnata americano Elon Musk conversarão por telefone para abordar a chegada da empresa de carros elétricos Tesla ao país, onde pretende instalar uma planta industrial. A informação foi confirmada à imprensa nesta sexta-feira, 17, pelo chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, após reunião com o Conselho Coordenador Empresarial (CCE). “Haverá uma ligação entre Elon Musk e o presidente da República, e logo confirmarei a data exata”, disse Ebrard ao ser questionado sobre a chegada de Tesla ao México. Ebrard acrescentou que a fábrica que a Tesla possivelmente instalará no México está “muito próxima” das prioridades do governo em termos de “eletromobilidade”. “Eles escolheram o México para aumentar sua presença e a incrementarão nos próximos anos, é uma notícia muito boa”, acrescentou.

Na quarta-feira passada, o governador do estado de Nuevo León, Samuel García, disse que a instalação da fábrica da Tesla na região poderia ser anunciada nos próximos dias e que não há disputa com outros lugares no país para sediar a empresa de Musk. Entre outros lugares, nas últimas semanas se especulou sobre a possibilidade de a fábrica ser instalada no estado de Hidalgo, nas proximidades do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), projeto prioritário de López Obrador para a capital mexicana.

*Com informações da EFE