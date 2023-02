PL paga multa ao TSE e desbloqueia R$ 2,5 milhões de contas bancárias

Sigla havia sido condenada a multa após questionar o resultado registrado pelas urnas eletrônicas no segundo turno das eleições 2022

O Partido Liberal (PL) pagou multa de R$ 22,9 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e desbloqueou R$ 2,5 milhões de contas bancárias, além de conquistar a retomada do pagamento mensal do Fundo Partidário à legenda. O desbloqueio foi determinado nesta sexta-feira, 17, pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. A sigla havia sido condenado a multa após questionar o resultado registrado pelas urnas eletrônicas no segundo turno das eleições 2022. “Conforme se extrai dos cálculos apresentados pela unidade técnica, os valores transferidos à conta específica já são suficientes à plena quitação da multa imposta”, registra a decisão de Moraes. “Nesse cenário, considerando o saldo suficiente à quitação da multa transferido à conta vinculada, deve ser imediatamente liberado ao partido o saldo remanescente nas contas partidárias, bem como restabelecido o repasse mensal e ordinário do Fundo Partidário”, acrescentou.