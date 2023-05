Com redução em vista, Petrobras irá anunciar nova política de preços de combustíveis na próxima semana

Presidente da empresa, Jean Paul Prates afirmou que a petroleira busca paridade de importação e atratividade para clientes com novas políticas

Roque de Sá/Agência Senado Petrobras tem lucro líquido de R$ 38,2 bilhões no primeiro trimestre



A Petrobras deve divulgar sua nova política de preços de combustíveis na próxima semana, de acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Durante apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre do ano, ele adiantou que a nova estratégia deve levar à uma redução nos valores dos produtos. “Semana que vem vamos falar de preço. Há chance de reajuste na semana que vem, de fazer uma avaliação em alguns combustíveis. Mas não vou dar spoiler”, comentou. Ele afirmou que a empresa busca paridade de importação e que não pretende perder vendas, mantendo um preço atrativo para clientes. “Não haverá uma abdicação das vantagens da empresa como ter refino e produção no Brasil. Não precisamos ter uma maratona de 118 reajustes de combustíveis como em 2017. Vamos continuar seguindo a competitividade interna em cada mercado que participamos e a referência internacional”, afirmou.

Prates ainda disse que a Petrobras irá seguir o critério de estabilidade de preços frente à volatilidade internacional e os valores trabalhados devem equilibrar o mercado internacional e a competitividade no país. “Seguimos comprometidos em praticar preços em equilíbrio com o mercado que garantam a competitividade da empresa sem perder a participação de mercado em cada área de influência das refinarias. Nos últimos 100 dias, o diesel caiu 23% nas refinarias, a gasolina caiu 4% e o gás natural caiu 19%”, finalizou.