Como evitar a malha fina no Imposto de Renda 2025

Com a abertura do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025, milhões de contribuintes já começaram a reunir documentos e preencher o programa da Receita Federal. O período, que costuma gerar dúvidas e insegurança, exige atenção para evitar erros que possam levar à malha fina. A retenção da declaração pode ocorrer por inconsistências nas informações prestadas e resultar em consequências como o atraso no recebimento da restituição, multas e, em casos mais graves, penalidades por crime tributário. Especialistas recomendam que os contribuintes revisem cuidadosamente todos os dados antes do envio para evitar problemas com o Fisco.

Segundo Manoel Fernando do Valle, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo (Abrapsa), mesmo que a declaração caia na malha fina, a solução pode ser simples. “Ao receber a notificação de pendências, basta acessar o eCAC, verificar as divergências apontadas pela Receita Federal e, se necessário, retificar a declaração diretamente no sistema”, explica. O processo se torna mais complexo quando há o recebimento de um Termo de Intimação, que exige medidas específicas.

Principais erros na declaração do IRPF

Carmem Granja, diretora de expansão da Abrapsa, lista os erros mais comuns que levam contribuintes à malha fina:

Omissão de rendimentos : todas as fontes pagadoras devem ser informadas, incluindo salários, pensões, aluguéis e ganhos judiciais. Muitos contribuintes esquecem de declarar rendas além do salário principal.

: todas as fontes pagadoras devem ser informadas, incluindo salários, pensões, aluguéis e ganhos judiciais. Muitos contribuintes esquecem de declarar rendas além do salário principal. Rendimentos de dependentes : qualquer rendimento obtido por dependentes, mesmo abaixo do limite de obrigatoriedade, deve ser declarado.

: qualquer rendimento obtido por dependentes, mesmo abaixo do limite de obrigatoriedade, deve ser declarado. Falta de recolhimento do carnê-leão : profissionais que recebem de pessoas físicas sem retenção de imposto na fonte, pensão alimentícia ou valores do exterior precisam recolher o carnê-leão mensalmente.

: profissionais que recebem de pessoas físicas sem retenção de imposto na fonte, pensão alimentícia ou valores do exterior precisam recolher o carnê-leão mensalmente. Saldos bancários não declarados : contas correntes, investimentos e poupanças com saldo superior a R$ 140 em 31 de dezembro de 2024 devem constar na declaração.

: contas correntes, investimentos e poupanças com saldo superior a R$ 140 em 31 de dezembro de 2024 devem constar na declaração. Uso indevido do CPF: Permitir que terceiros utilizem o CPF para compras ou investimentos pode gerar inconsistências patrimoniais e retenção na malha fina.

Para evitar problemas, especialistas recomendam reunir todos os documentos antes de preencher a declaração e conferir os dados informados. O prazo para envio do Imposto de Renda termina em 2025, e contribuintes que tiveram rendimentos superiores a R$ 33.888,00 no ano anterior devem obrigatoriamente declarar.