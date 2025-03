Lula diz que governo vai investigar quem foi o ‘pilantra’ responsável por aumentar o preço dos ovos

Presidente afirmou que não existem explicações plausíveis para essa alta e insinuou que há alguém prejudicando a produção avícola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que seu governo está apurando quem é o “pilantra”, nas palavras dele, por trás do aumento significativo no preço dos ovos, que saltou de R$ 144 em janeiro para R$ 210 em fevereiro, referente a uma caixa com 30 unidades. Ele enfatizou que não existem explicações plausíveis para essa alta e insinuou que há alguém prejudicando a produção avícola. “Não tem explicação para o ovo estar caro. Alguém está passando a mão e nós queremos saber quem é”, afirmou.

“Eu gosto de ovo. Eu adoro um ovinho só com arroz. Às vezes eu prefiro isso do que comer qualquer comida boa. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. E ainda é pouco. Não dá nenhum por dia. Sabe quantos ovos o Brasil vai produzir esse ano? 59 bilhões de ovos”. O aumento de 15,39% em apenas um mês é atribuído à maior demanda, especialmente com o retorno às aulas, além de exportações e problemas de gripe aviária nos Estados Unidos, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Além de abordar a questão dos preços dos ovos, Lula anunciou a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5.000 mensais. Durante seu discurso, ele criticou a sonegação fiscal, ressaltando que os trabalhadores com carteira assinada são os que mais contribuem para os cofres públicos.

Lula expressou otimismo em relação ao futuro econômico do Brasil, prevendo um crescimento para 2025, com a expectativa de redução nas taxas de desemprego e um aumento na massa salarial. Ele acredita que essas medidas ajudarão a melhorar a situação financeira da população e a estimular a economia. A Receita Federal, por sua vez, anunciou que o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025 terá início na próxima segunda-feira, dia 17, e se estenderá até 30 de maio. Essa informação é crucial para os contribuintes que precisam se organizar para cumprir com suas obrigações fiscais dentro do prazo estipulado.

