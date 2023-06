Compra da Garoto Chocolates pela Nestlé é autorizada depois de duas décadas

Acordo havia sido barrado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica para evitar concorrência desleal; novo contrato incluiu cláusulas sociais e concorrenciais de investimentos

Fabrice COFFRINI / AFP Em 2002, venda da marca seria feita por R$ 566 milhões



Após duas décadas de negociações, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou a compra da Chocolates Garoto pela Nestlé, nesta quarta-feira, 7. O acordo havia sido anunciado em 20o2, por R$ 566 milhões, mas foi barrado em 2004 em defender a livre concorrência. Na época, as marcas representavam o segundo e o terceiro maiores fabricantes de chocolate do Brasil. De acordo com o Cade, a Chocolates Garoto deveria ser vendida a uma empresa de menor porte, para evitar que fosse formado um monopólio no mercado. Este ano, a Nestlé defendeu a existência de “a presença altamente competitiva de grupos nacionais e internacionais” no segmento, citando marcas como Ferrero e Hershey’s. Isso acabaria com o impedimento da transação. Por conta disso, o Cade autorizou a venda. O novo acordo incluiu cláusulas sociais e concorrenciais de investimentos.