Comprar criptomoedas por centavos e buscar até R$ 1 milhão? Conheça as ‘cryptocents’, que podem subir mais que o Bitcoin

Cenário favorável pode transformar brasileiros comuns em milionários a partir de investimentos baixos

Muita gente não sabe disso, mas se você tem algumas moedas sobrando na carteira já pode pensar em investir em criptomoedas com potencial de entregar lucros impressionantes. Alguns centavos podem, com movimentos não lineares e sem aviso prévio algum, se transformar em fortunas. No epicentro deste fenômeno, encontram-se as criptomoedas com maior potencial de ganhos, as chamadas “cryptocents“. Essas moedas custam poucos centavos de dólar e carregam o histórico de valorizar +10.000%, +27.000% e até mesmo +31.840% no curto e médio prazo. Em outras palavras: são muito acessíveis por serem baratas e permitem surfar num potencial brutal de lucro quando o assunto é multiplicar o dinheiro investido.

Isso se justifica por dois motivos:

Para ganhar 100% sobre um ativo que custa R$ 0,10, bastam mais R$ 0,10. Já para ganhar 100% sobre um ativo que custa R$ 1.000, é preciso ganhar mais R$ 1.000. Ou seja, o potencial de escalar das cryptocents é muito maior. Criptomoedas pequenas normalmente agregam projetos desconhecidos, que ainda não estão plenamente precificados pelo mercado.

As valorizações históricas que você viu acima, de até +31.840%, são reais e aconteceram no passado… em eventos até menores do que estamos prestes a viver… ainda que, é claro, não seja possível cravar um resultado futuro garantido. Porém, Vinícius Bazan, o diretor da maior comunidade de criptoativos e blockchain da América Latina, nunca esteve tão otimista e lançou um convite público aos interessados. Para aproveitar a janela histórica de oportunidade, ele criou um Grupo VIP gratuito para ajudar brasileiros a buscar +R$ 1 MILHÃO com cryptocents na casa de US$ 0.60… US$0.27… e até US$0.04 agora.

Lucrar milhares de reais investindo pouco é possível com as ‘cryptocents’

As “cryptocents” costumam ser moedas digitais com pequeno tamanho de mercado e, por isso, seus valores são sensíveis a grandes eventos. Observe:

Assim que um grande evento aconteceu, as duas cryptocents das notícias acima se valorizam +10.000% e +3.800% em pouquíssimo tempo. É o suficiente para…

Investir R$ 500 e buscar de R$ 19.000 até R$ 50.000

Investir R$ 1.000 e buscar de R$ 38.000 até R$ 100.000

Investir R$ 2.000 e buscar de R$ 76.000 até R$ 200.000

É verdade que bastariam R$ 10 mil para buscar R$ 1 milhão na conta e o status de milionário no curto prazo, mas vale o alerta: essas valorizações são pontuais. Ou seja: são ganhos que não são adquiridos de maneira generalizada no mercado de criptomoedas, embora as marés favoráveis costumem arrastar diversos ativos. Você precisa investir nas cryptocents corretas, aquelas que carregam fundamentos sólidos para aproveitar os ciclos de alta. As boas notícias são três:

Estamos prestes a viver exatamente o tipo de grande evento que costuma desencadear esses lucros…

Agora, a bem da verdade, as próximas semanas e meses reservam uma sucessão de grandes eventos…

E as cryptocents costumam entregar muito mais de +10.000% sob as circunstâncias certas.

Em alguns casos, moedas que custam centavos de dólar chegaram a proporcionar pequenas fortunas. Confira os “cases” selecionados por Vinícius Bazan, que incluem recomendações próprias e outros eventos do criptomercado:

✓ Cryptocent #1: US$ 0,02 → US$ 2,20 (+10.000%)

✓ Cryptocent #2: US$ 0,01 → US$ 2,88 (+27.000%)

✓ Cryptocent #3: US$ 0,50 → US$ 165 (+31.840%)

No entanto, como dito, você precisa identificar as cryptocents certas para repetir esses resultados, com fundamentos sólidos em seus projetos… para não queimar seu dinheiro. Estamos em um momento propício, um verdadeiro alinhamento de astros para a explosão das criptomoedas, que reúne:

Os juros altos e com expectativa de queda em todo o mundo, beneficiando ativos de risco; A entrada de gigantes institucionais do mercado de criptomoedas, como a BlackRock, a maior gestora do planeta; O halving do Bitcoin, fenômeno que reduz sua produção pela metade, restringindo a oferta e disparando os preços.

Buscar até R$ 1 milhão com criptomoedas que custam centavos? Especialista explica como

Você conferiu apenas uma fração da tese de investimento de Vinícius Bazan aqui, porque muitos outros fatores prometem destravar o valor das cryptocents. Fatores como o halving, a entrada de investidores institucionais americanos e alguns outros eventos específicos que estão fora do radar da maioria. Para garantir que entenderá completamente a tese e como se posicionar para buscar R$ 1 milhão com cryptocents, toque no botão abaixo.

Vinícius Bazan é diretor do Departamento de Inteligência em Criptoativos do Grupo Empiricus, holding do mercado financeiro com mais de 400 mil assinantes. Indo além, suas credenciais acadêmicas são prestigiosas: formado em Robótica e Engenharia Mecatrônica pela USP e New York University; credenciado com a Certificação Nacional do Profissional de Investimento pela APIMEC; e certificado em Economia de Blockchain e Ativos Digitais pela Wharton. Mas nada disso é o que mais importa — pelo menos, não tanto quanto o resultado prático que ele entrega para seus assinantes:

Os resultados acima são reais e aconteceram por meio dos alertas de oportunidade entregues por Bazan… mas agora, a sua chance é outra. Entenda como capturar o potencial de lucro das cryptocents antes que a oportunidade viralize (e deixe de ser uma oportunidade).

