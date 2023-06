‘Comunicado como de hábito’, ironiza Haddad sobre decisão do Copom

Declaração ocorre um dia depois do Banco Central manter a taxa de juros em 13,75%, frustrando a expectativa do governo Lula

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro Fernando Haddad acompanha o presidente Lula em agenda oficial na França



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta quinta-feira 22, a decisão do Conselho de Política Monetária Nacional, o Copom, de manter em 13,75% a taxa Selic e afirmou que o anúncio foi mais um comunicado “ruim”. “Comunicado como de hábito, né?. É o quarto comunicado muito ruim. Todos foram ruins. Às vezes corrige na ata mas não alivia a situação”, disse o ministro durante coletiva de imprensa em Paris, onde acompanha agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão do Copom de manter a taxa de juros foi anunciada após reunião do conselho realizada nesta quarta-feira 21. Até então, o ministro não havia se pronunciado sobre o assunto. “Penso que o descompasso entre o que está acontecendo com o Brasil, com o dólar, com a curva de juros, com a atividade econômica, é um claro sinal que nós podíamos sinalizar um corte”, declarou Haddad.

Às vésperas da reunião do Copom, Fernando Haddad almoçou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro não constava na agenda oficial das duas autoridades. Ao comentar a Selic nesta quinta, Haddad citou os impactos com o juro alto, com perdas de receita aos Estados e municípios, por exemplo. “Nós estamos contratando problema, com essa taxa de juros, futuro. É isso que essa decisão significa. Ela está contratando inflação futura ou aumento da carga tributária futura”, afirmou.